Kritische Fragen nach der Frauendemo – Basler Polizei markiert Präsenz – und irritiert im linken Lager FCB-Fans konnten unlängst mit einer Spontanbewilligung durch die Stadt ziehen; bei der unbewilligten Demo am Frauentag sah man hingegen reihenweise Polizisten in Kampfmontur. Welche Strategie steckt dahinter? Simon Bordier

Die Polizei versperrte am Frauentag den Zugang von der Spiegelgasse Richtung Norden – gab dann aber doch den Weg frei. Foto: Pino Covino

Das Jahr ist noch jung, doch bereits reich an Kundgebungen in Basel: Prokurdische Aktivisten sind auf die Strasse gegangen, die Antifa hat ein Zeichen gegen den Rechtsterror gesetzt, FCB-Fans haben gegen die Clubführung protestiert, und Anfang dieser Woche hat nun der internationale Frauentag Massen mobilisiert. Und immer wieder werden die Behörden – insbesondere die Polizei – verdächtigt, dass sie eine Gruppe härter anpackt als andere.

Jüngstes Beispiel: Die FCB-Fans erhielten für ihren Protestzug Anfang März eine Spontanbewilligung, nicht jedoch die Demonstrierenden am internationalen Frauentag, die am Montag auf die Strasse gingen. Ihnen stellte sich zudem zwischenzeitlich die Polizei in den Weg. «Nächstes Mal FCB-Schal anziehen, und die Polizei räumt den Weg auf der Demoroute frei», frotzelt WOZ-Redaktor Renato Beck im Nachgang zur Demo auf Twitter. SP-Grossrat Pascal Pfister zeigt sich ebenfalls skeptisch: «Warum wird das eine spontan bewilligt und das andere nicht?» Er finde es aber gut, dass am Ende eine Eskalation vermieden wurde.