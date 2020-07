Medienbericht aus den USA – Basler Polizei hat grösste Tesla-Flotte – wie lange noch? Noch sind Tesla-Pikettfahrzeuge bei Polizeibehörden in aller Welt ein eher exotisches Phänomen. Doch nicht zuletzt amerikanische Cops kommen immer mehr auf den Geschmack. Simon Bordier

Seit zwei Jahren ist die Kantonspolizei Basel-Stadt Besitzerin einer Tesla-Flotte Foto: Keystone

Nur wenige Polizeikorps auf der Welt sind mit Tesla-Fahrzeugen unterwegs. Gemäss der auf E-Fahrzeuge spezialisierten Internetseite «electrek.co» haben rund ein Dutzend Polizeibehörden erste Versuche mit den Elektro-Modellreihen gestartet. Dabei besitze die Kantonspolizei Basel-Stadt mit sieben Stück die meisten Teslas in ihrem Fuhrpark, heisst es auf dem Medienportal. Andere Sicherheitsorgane wie die Luxemburger Polizei, die mit zwei Teslas Patrouillen fährt, hätten sich weniger klar der amerikanischen Automarke verschrieben.

Allerdings könnten die Basler ihre Position als grösste Tesla-Eigentümer in den nächsten Jahren an andere Polizeikorps verlieren. Denn immer mehr Polizisten kommen auf den Geschmack. So etwa der Polizeichef des Städtchens Bargersville im US-Bundesstaat Indiana, Todd Bertram. Als es darum ging, die alten Dodge Chargers seines Polizeidepartements zu ersetzen, entschied er sich für fünf Teslas Model 3. Diese seien zwar in der Anschaffung etwas teurer als neue Dodges mit Brennstoffmotoren, doch durch das eingesparte Benzin fielen nunmehr etwa 6000 US-Dollar an Spritausgaben pro Jahr weg. Man habe so den Tesla-Zukauf innerhalb von 19 Monaten amortisieren können, schreibt der Polizeichef auf Twitter.

Ähnlich hat auch die Kantonspolizei Basel-Stadt seinerzeit den umstrittenen Tesla-Kauf rechtfertigt. Zumal sie sich für das etwas teurere Modell X-100D entschieden hatte. Damals hiess es in einer Medienmitteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartements: «Verglichen mit den heutigen Alarmpikett-Fahrzeugen ist der Tesla Model X zwar in der Anschaffung (140ʹ000 Franken, inklusiv Ausbau, gegenüber 90ʹ700 Franken, inklusiv Ausbau) teurer, dafür aber bei den Betriebs- und Unterhaltskosten günstiger.» Nicht zuletzt die starke Beschleunigung und die Fahrleistung der Elektro-Einsatzwagen scheint es den Sicherheitskräften angetan zu haben. Diese wirke sich «namentlich bei Dringlichkeitsfahrten zugunsten der Fahrsicherheit» aus, so die Basler Polizei. In Amerika klingt das bei Polizeichef Todd Bertram so: «It’s amazing, it’s smooth, it’s powerful, it handles great.» Zu Deutsch: «Es ist erstaunlich, es ist glatt, es ist leistungsstark, es lässt sich grossartig handhaben.» Der Tesla eignet sich aber auch zum Angeben, wie der folgende Tweet des Polizeichefs demonstriert.

In dem Zusammenhang wird eher selten erwähnt, dass anderen Polizei-Teslas auch schon mitten in einer Verfolgungsjagd der Saft ausgegangen ist. Generell ist die noch relativ junge Antriebstechnik – verglichen mit ausgeklügelten thermischen Motoren – noch mit einigen Unwägbarkeiten und Risiken behaftet. Die Herstellung und Haltbarkeit von Batterien sowie deren Entsorgung nach Gebrauch sind grosse Herausforderungen – und aus umwelttechnischer Sicht nicht unbedenklich.