Urteile gegen Polizisten – Basler Polizei geht Gewaltvorwürfe mit neuer Leitung und Workshops an

Drei verurteilte Basler Polizisten waren in derselben Einheit. Verfehlungen würden nicht geduldet, heisst es bei den Behörden. In der betroffenen Einheit seien die Beamten aber am häufigsten mit gewalttätigen Personen konfrontiert.