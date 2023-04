Nach sieben Jahren im Einsatz – Basler Polizei ersetzt Teslas durch andere Pikett-Fahrzeuge Die Anschaffung von sieben US-Elektrowagen sorgte 2019 schweizweit für Aufsehen – und Kritik. Nun werden Alternativen für die Zeit ab 2025 getestet. Die Polizei erklärt die Gründe. Simon Bordier Oliver Sterchi

Ein Tesla X 100D: Hier bei der Medienpräsentation im Dezember 2018. Archivfoto: Pino Covino

Die Basler Kantonspolizei will ihre Tesla-Flotte bis 2025 mit neuen Fahrzeugen einer anderen Automarke ersetzen. Dies berichtet das «Regionaljournal Basel» von Radio SRF am Dienstagabend.

Die sieben Teslas, die als Alarm-Pikettfahrzeuge unterwegs sind, wurden erst 2019 in Dienst genommen. Die Anschaffung hatte damals schweizweit für Aufsehen gesorgt. Zum einen, weil der Stadtkanton als erstes grosses Polizeikorps des Landes auf Elektrofahrzeuge setzte. Zum anderen wegen der hohen Kosten.

Bereits 100’000 Kilometer

Dass sie nach sieben Jahren bereits ersetzt werden müssen, begründet die Polizei mit den «höheren Belastungen», denen diese Fahrzeuge im Polizei-Alltag ausgesetzt seien. Auf Anfrage dieser Zeitung führt Polizeisprecher Stefan Schmitt aus: «Stand heute, nach vier Jahren im Einsatz, haben die Fahrzeuge bereits 100'000 Kilometer hinter sich gebracht ohne Reparaturen an Motor und Batterie, was im Vergleich zu normalen Verbrenner-Motoren sehr beachtlich ist.» Die Alarmipikett-Wagen seien quasi die «Feuerwehr der Polizei» und im Dauereinsatz. Darum sei es normal, «dass sie auch schneller das Ende der Nutzungsdauer erreichen, die sich bei Fahrzeugen ja primär an gefahrenen Kilometern misst und nicht an Jahren».

Zu reden gab letztes Jahr eine Panne mit einem der Tesla: Die Polizei vermochte während eines Einsatzes die Flügeltüren nicht zu öffnen, sodass sie von einem Velofahrer, den sie verfolgen und anhalten wollte, zum Narren gehalten wurde. Unklar blieb, ob es sich um ein technisches Problem oder um eine Überforderung der Polizisten beim Öffnen der Tür handelte.

Neun Modelle kommen in Frage

Gemäss Polizeisprecher Schmitt ist man aber alles in allem «sehr zufrieden» mit den sieben Tesla der Modellreihe X 100D. Man habe bereits mit der Ankündigung der Teslas im Jahr 2018 gesagt, dass man mit Ablauf der Nutzleistung eine Neubeurteilung des Marktes vornehmen und eine Neubeschaffung ausschreiben werden. «Damals war das Modell X das einzige elektrische Fahrzeug auf dem Markt, welches unsere Kriterien an Leistung, Zuladung und Grösse erfüllen konnte», so Schmitt. Weil das Justiz- und Polizeidepartement seinerzeit kein alternatives Elektrofahrzeug fand, verzichtete es kurzerhand auf das sonst vorgesehene Ausschreibungsverfahren. Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats hat dies nachträglich als unrechtmässig taxiert.

Inzwischen seien andere Anbieter mit Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen auf dem Markt, die für die Polizei in Betracht kämen, so Schmitt. Insgesamt neun Modelle will die Polizei testen. Es handle sich um Fahrzeuge unter anderem der Marken Audi, Toyota, Mercedes, KIA und Subaru. «Alle getesteten Fahrzeuge haben einen hybriden oder elektrischen Antrieb» So war die Polizei eine Woche lang mit einen Ford Explorer mit Hybrid-Antrieb in Basel unterwegs. Das Testfahrzeug mit Zürcher Nummernschild wurde von Passanten fotografiert und sorgte in den sozialen Medien für Verwunderung.

Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung» und Kulturjournalist. Mehr Infos Oliver Sterchi ist stellvertretender Ressortleiter Region der «Basler Zeitung». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.