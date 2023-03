Offener Brief nach Frauendemo – Basler Polizei drang in Uni ein – Studierende fordern Aufklärung Im Zuge der unbewilligten Demo zum Weltfrauentag kam es zu einer Polizei-Aktion im Kollegienhaus. Nun wollen Studierende und Uni-Angestellte wissen, wer den Sicherheitskräften Zutritt verschafft hat. Simon Bordier

Manche Teilnehmende der Frauendemo auf dem Petersplatz suchten Zuflucht im Kollegienhaus (hinten). Foto: Kostas Maros

Das Vorgehen der Basler Polizei an der unbewilligten Kundgebung zum Weltfrauentag gibt weiter zu reden. So kritisieren Studierende und Angestellte der Universität Basel das Eindringen der Polizei in das Kollegiengebäude der Uni.

Die Sicherheitskräfte hatten sich am Mittwochabend Zugang zum Gebäude verschafft, nachdem sich dort einige Demo-Teilnehmende verschanzt hatten. Sie versuchten so allem Anschein nach, Personenkontrollen der Polizei zu entgehen. Die Uniformierten hatten nämlich die meisten der gut 200 Demonstrierenden beim nahen Petersplatz eingekesselt (mehr dazu in diesem Artikel).

Fragen ans Rektorat

«Wurde der Kantonspolizei der Zutritt zu den universitären Einrichtungen gewährt?», fragen diverse Studierende und Mitarbeitende in einem offenen Brief ans Rektorat. Falls kein Zutritt gewährt worden sei, so müsse Anzeige gegen die Polizei erstattet werden, befinden die Unterzeichnenden. Denn in dem Fall handle es sich um Hausfriedensbruch, meinen sie. Auch weitere Straftatbestände müssten geprüft werden.

Sollte die Uni-Leitung der Polizei Zutritt gewährt haben, so fordern die Unterzeichnenden Aufklärung des Sachverhalts: «Wer hat den Zutritt erteilt, zu welchem Zeitpunkt und gestützt worauf»? Für Studierende und Mitarbeitende müsse die Universität «jederzeit ein sicherer Ort sein».

Signiert wurde der Brief vom 9. März von diversen studentischen Organisationen, aber auch von der Assistierendenvereinigung Avuba sowie von der Gewerkschaft VPOD Mittelbau Universität Basel.

In den sozialen Medien kursieren Augenzeugenberichte von der Polizei-Aktion im Kollegienhaus. Ein nicht namentlich genannter Zeuge wird von Alex Aronsky, Gewerkschaftssekretär von VPOD Region Basel, wie folgt zitiert: «Kurz vor Mitternacht drangen ca. 20 vollausgerüstete Polizist*innen in das Gebäude ein. Wir wurden aufgefordert, in einer Einerkolonne die Uni-Mensa zu verlassen. Draussen wurden wir abgetastet, mussten unsere Personalien angeben und wurden abfotografiert, bevor wir gehen konnten.»



Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung» und Kulturjournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.