Kontrolle am Mittwochabend – Basler Polizei büsst 27 Velofahrer Acht der Gebüssten sind ohne Licht gefahren, acht weitere ohne fest angebrachten Rückstrahler und sieben haben das Signal der Fussgängerzone nichtbeachtet. Katrin Hauser

Vier Velofahrer wurden verzeigt, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatten. Foto: Henry Muchenberger

Die Basler Polizei führte am späten Mittwochabend eine Verkehrskontrolle mit Fokus auf die Fahrradfahrer im Bereichs des Barfüsserplatzes durch. Die Kontrolle dauerte rund eineinhalb Stunden. «Die Mehrzahl der 27 in dieser Zeit ausgestellten Ordnungsbussen entfällt auf Velofahrer wegen Fahrens ohne Licht (8), Fahrens ohne fest angebrachten Rückstrahler (8) und Nichtbeachtens des Signals Fussgängerzone (7)», schreibt Polizeisprecher Toprak Yerguz am Donnerstag.

Fünf Personen wurden ausserdem verzeigt – vier davon wegen «Fahrens in angetrunkenem Zustand». Bei ihnen seien Atemalkoholwerte über 25 mg/l festgestellt worden. Der höchste gemessene Wert bei der Kontrolle belief sich auf 1.6 Milligramm Alkohol pro Liter Blut.

Die fünfte Verzeigung betreffe derweil einen Motorradfahrer, an dessen Fahrzeug die Kantonspolizei technische Änderungen festgestellt hat. «Es wurde zudem ein Mangelrapport erstellt. Der Lenker wird sein Motorrad neu vorführen müssen.»