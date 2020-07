Dubiose Lärmmessung bei Töff – Bundesamt für Verkehr wundert sich über Basler Messmethoden Ein Mann muss seine Kawasaki umrüsten, weil sie bei polizeilichen Lärmmessungen den Grenzwert überschritt. Laut dem Bund hat die Basler Polizei in diesem Fall vermutlich aber falsch gehandelt. Martin Regenass

Motorradfahrer S. K. hat Probleme mit der Polizei wegen eines zu lauten Auspuffs. Foto: Kostas Maros

Original und ab Werk verpasst der japanische Motorradhersteller Kawasaki seinen Töffs oft die Farbe Giftgrün. Für eine Strassenmaschine in diesem Ton hat sich auch S. K. (Name der Redaktion bekannt) aus Basel entschieden. Nicht original ab Werk an seinem Motorrad ist allerdings der Ton der Maschine. K. hat den Auspuff von einem Motorradmechaniker auswechseln lassen, damit die Kawasaki etwas schöner aussieht und einen satteren Sound hat.