Elsässerstrasse-Prozess – Basler Politikerinnen sind nach Vergewaltiger-Urteil entsetzt und wütend Ein deutliche Strafminderung für den Täter, Mitschuld für das Opfer. Ein Urteil, das zu reden gibt. Mirjam Kohler

Die Tat und nun auch das zweitinstanzliche Urteil sorgen für Diskussionen. Bild: Tamedia

Am Freitag fällte das Appellationsgericht einen Entscheid, der zu reden gibt. Es verurteilte einen 33-jährigen Portugiesen zu 36 Monate Freiheitsstrafe, davon 18 bedingt, also nur zu vollziehen, wenn der Täter sich in einer Probezeit von drei Jahren etwas zu schulden lassen kommt. Das bedeutet, dass der Mann schon in wenigen Tagen aus dem Gefängnis kommen wird. Der Landesverweis wurde um zwei Jahre verkürzt, zudem muss der Mann dem Opfer weniger Genugtuung zahlen.

Das erstinstanzliche Strafgericht hatte ihn wegen gemeinschaftlich begangener mehrfacher sexueller Nötigung, Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung verurteilt. Mit 51 Monaten Haft, einer Genugtuungszahlung und einem Landesverweis von acht Jahren wurde er dafür bestraft. Die Strafmilderung für den Vergewaltiger ist deutlich.