Dicke Luft wegen Neugestaltung – Basler Politik zwingt Riehen zu Abbau von Friedhof-Parkplätzen Die Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie (Uvek) des Grossen Rats übergeht die Forderungen der Gemeinde Riehen. Diese verwendet jetzt klare Worte und verlangt eine Kursänderung. Mischa Hauswirth

Vor dem Friedhof Hörnli sollen alle Parkplätze verschwinden. Wer auf den Gottesacker will, muss mit dem Bus anreisen – zumindest will das die Uvek des Grossen Rates so. Foto: Nicole Pont/Tamedia

Wenn am Mittwoch der Grosse Rat über den Uvek-Bericht «Ausgabenbewilligung für die Sanierung und Umgestaltung der Hörnliallee, am Otto-Wenk-Platz und im Kohlistieg» debattiert, so geht es nicht einfach nur um einen Parkplatzabbau oder die Anpassungen des Strassenraums wie schon so oft in der Vergangenheit. Vielmehr geht es um eine dreiste Anmassung der Uvek-Mehrheit. «Der Gemeinderat findet es stossend, dass sich die Uvek über die Bedürfnisse von Riehen hinwegsetzt», sagt Daniel Hettich (LDP), Grossrat und gleichzeitig Gemeinderat von Riehen. Er ist nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie die von Links-Grün dominierte Kommission mit den Anliegen von Riehen umgeht. «Das Bau- und Verkehrsdepartement war hilfreich beim Erhalten der Parkplätze und half Lösungen suchen. Der Abbau ist ein reiner Uvek-Wunsch, der in der Kommission entstanden ist.» In der Uvek sind 13 Grossrätinnen und Grossräte: 2 GAB, 1 FDP, 2 GLP, 1 EVP, 4 SP, 2 LDP, 1 SVP. Der Ratschlag wurde mit 8:3 Stimmen gutgeheissen.