Attacke auf Polizeiwache in Bristol Proteste gegen schärferes Polizeigesetz enden in Krawallen

Es fing an als friedlicher Protest gegen ein von der konservativen Regierung geplantes Gesetz – es artete aus in Gewalt und Randale. In der westenglischen Stadt Bristol sind am Sonntagabend Polizei und Demonstranten heftig aneinander geraten.