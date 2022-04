Pizzeria Vito – Basler Pizzaioli erobern mit 1-Meter-Pizzas die Zürcher Europaallee Die Kette Vito aus Basel hat in Zürich eine Filiale eröffnet. Das Szenelokal punktet mit einem eigenen Pizzastil, ungezwungenem Ambiente und smartem Marketing. Meinung Claudia Schmid Urs Jaudas

Teller sind hier nicht nötig: Gegessen wird im Vito direkt vom Brett. Foto: Urs Jaudas

In Basel gehören die schwarzen, einen Meter langen Schachteln der Pizzeria Vito zum Stadtbild. Man sieht sie bei schönem Wetter am Rheinufer, auf Plätzen und in Pärken, wenn die Leute Take-away-Pizzas von Vito verspeisen.

Vito ist für Basel, was die in Zürich etablierte Gelateria di Berna für Bern ist: ein erfolgreiches, schnell expandierendes Unternehmen von Quereinsteigern. Das Vito-Gründungsteam hat Wurzeln in der Streetfood- und Partyszene und betreibt fünf Jahre nach dem Start fünf Lokale. Vier davon befinden sich in Basel.