Nach Hitzewelle droht Taifun – Basler Pfadis in Südkorea: «Die Lage vor Ort ist relativ entspannt» Berichte von Jugendlichen, die im Weltpfadilager «Jamboree» unter unsäglicher Hitze und chaotischen Zuständen leiden sollen, sorgten für Schlagzeilen. Im Camp sind auch über hundert Pfadis aus der Region Basel. Tanja Opiasa

Trotz Hitzewelle wohlauf: Unter der 1400-köpfigen Schweizer Delegation sind im Weltpfadilager in Südkorea auch über 100 Basler Pfadis. Foto: zvg

Das weltgrösste Pfadilager Jamboree gilt als Höhepunkt in einem Pfadfinderdasein. Rund 40’000 Jugendliche nehmen am diesjährigen Camp im südkoreanischen Saemangeum teil. Auch eine 1400-köpfige Schweizer Delegation ist vor Ort, darunter über 100 Pfadis aus der Region Basel. Diverse Medien berichteten von hitzegeplagten Jugendlichen, Versorgungsengpässen und über 600 kollabierten Teilnehmenden. «Zehntausende leiden an Pfaditreffen unter Gluthitze», titelte der «Blick». Nun muss sich auch die Pressesprecherin der Schweizer Delegation, Barbara Hochuli, erklären. Sie macht deutlich: Den Basler Pfadis geht es gut.

Es ist halb neun Uhr abends in Saemangeum, als wir die Baslerin erreichen. «Bringen wir es hinter uns», sagt sie. Seit Montag kurz nach dem Mittag wisse sie, dass das Camp dezentral weitergeführt werde. Man erwarte einen Taifun und werde in eine Notunterkunft gebracht, sagt Hochuli, deren Natel aber nicht erst seither ständig klingle.

Nicht nur Fragen von Angehörigen und Pfadi-Eltern, sondern auch von diversen Medien muss sie beantworten. Ihre Bilanz fällt ziemlich unaufgeregt aus: Im Camp sei es heiss und feucht, aber genügend Schatten und Getränke seien vorhanden. Ihre Stimme klingt ruhig, entspannt. Das lokale OK habe Diverses verbessert, neu stünden auch Kühlbusse auf dem Areal, und die meisten Teilnehmenden hätten «den Plausch», sagt sie und fügt an: «Die Lage vor Ort ist trotz allem relativ entspannt, und unseren Leuten geht es gut.»

Hochuli, mit Pfadinamen «Stilz», traf am 1. August auf dem fünf Kilometer langen Lagerplatz im Westen Südkoreas ein – zusammen mit 1400 Jugendlichen aus der ganzen Schweiz. Darunter seien auch drei Units aus der Region Basel, zwei aus der Stadt und eine aus dem Baselbiet, sagt sie. Bevor man in Saemangeum die Zelte aufschlug, habe man während eines sechstägigen Vorprogramms Land und Klima kennen gelernt.

«Wir hatten Taekwondo-Unterricht, machten eigenen Tofu und waren ständig draussen – auch, als die Hitzewelle langsam anrollte.» Barbara Hochuli

Bereits vor der Ankunft auf dem Lagerplatz erhielten die Teilnehmenden ein Kit aus Trinkflasche, Hut, Fächer, Cooling Towel und Regenschirm. Ob das andere Delegationen auch so handhaben, wisse sie nicht. Ihr Team stand ständig mit den Jugendlichen im Kontakt. Teilweise kamen Fragen wie «mein Kollege hat Kopfweh, was soll ich tun?» per Whatsapp, da die Zelte in grosser Entfernung zueinander liegen.

Blasen bereiten mehr Sorgen als Hitze

Grössere Sorgen hätten ihnen jedoch Blasen bereitet, die durch Hitze und Feuchtigkeit langsamer heilen. In den eigenen Reihen sei es nur in sehr wenigen Fällen zu einem hitzebedingten Unwohlsein gekommen. «Die Betroffenen konnten von unseren beiden Ärztinnen betreut werden und sind wohlauf», sagt sie.

Die Vorbereitung und das Verhalten vor Ort habe wohl dazu beigetragen, dass man die Hitzetage besser überstanden habe als andere. Hochuli weiss von 39 schweren Fällen, die hospitalisiert wurden. Sowohl die britische als auch die amerikanische Delegation hätten das Camp abgebrochen. In erster Linie, weil man die «Scouts» in klimatisierten Räumen unterbringen möchte.

«Wir haben unsere Pfadis gefragt, und sie wollten bleiben.» Barbara Hochuli

Man sei in Kontakt mit der Schweizer Botschaft und habe sich entschieden, nicht abzureisen. «Die Pfadis sind erst jetzt so richtig angekommen und haben erste Kontakte geknüpft.»

Für viele der 14- bis 18-Jährigen sei es das erste «Jamboree», sagt Hochuli, die bereits zum vierten Mal beim Weltpfadilager dabei ist. Heiss sei es meistens, sagt Hochuli und erzählt von der japanischen Ausgabe, die vor acht Jahren stattfand. Damals habe man darüber kein Aufhebens gemacht. Dass die Zustände im diesjährigen Camp für Empörung sorgten, dürfte mit dem stärkeren Mitteilungsbedürfnis und den sozialen Medien zusammenhängen, meint Hochuli, bei der sich diverse besorgte Eltern gemeldet hätten. Seit dem 4. August informiere man mit einem täglichen Status-Update. Das Camp ende wie vorgesehen mit dem obligaten Abschlussfest. Zurück in Basel sei man voraussichtlich am 14. August.

