Basler Pendlerfonds unterstützt zwei Projekte mit 161'000 Franken Für eine Velobox-Anlage im 24 Kilometer entfernten Maulburg im Wiesental (D) und für 15 neue Abstellplätze in einer Einstellhalle spricht die Regierung Gelder.

Der Basler Pendlerfonds hat zum Ziel, Autopendler zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehrs zu bewegen. Gaetan Balle (Keystone)

Der Kanton Basel-Stadt hat für zwei Projekte insgesamt 161'000 Franken aus dem Pendlerfonds vergeben. Unterstützt werden mit dem Geld Veloparkplätze in Maulburg D und Quartierparkingplätze in Basel, wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Montag mitteilte.

Beim Projekt in Basel handelt es sich um 15 Abstellplätze in einer neuen Autoeinstellhalle mit gesamthaft 161 Parkplätzen. Erstellt wird diese auf dem Areal des ehemaligen Felix Platter-Spitals im Rahmen des Bauprojekts Westfeld der Baugenossenschaft wohnen&mehr. Die 15 Parkplätze, die mit 150'000 Franken aus dem Pendlerfonds unterstützt werden, dürfen nur von Quartierbewohnern gemietet werden.