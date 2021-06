Erster Ausgang nach Corona-Lockerungen – Basler Partygänger stehen Schlange für einen Drink Der erste Freitagabend mit neu gewonnen Freiheiten hat die Menschen in die Bars gelockt. Trotz Regen herrschte in der Steinenvorstadt reger Betrieb. Auch am Rhein wurde gefeiert. Robin Rickenbacher

Reges Treiben in der Steinenvorstadt am Freitagabend. Foto: Kostas Maros

Karin und Lisa sind zufrieden. Sie stehen in der Steinenvorstadt unter einem Regenschirm. «Wir waren im Kino, jetzt gehen wir auf jeden Fall noch etwas trinken», sagt Lisa über ihr Abendprogramm. «Es ist wunderbar. Ein bisschen Normalität.» Dicht unter dem Schirm zusammengedrängt gehen sie die Strasse hinauf, um noch in einer Bar einen Tisch zu ergattern.

Wer an diesem Freitagabend durch die Steinenvorstadt schlendert, kommt tatsächlich zum Schluss: Die Normalität ist wieder eingekehrt. Es ist kurz nach 22 Uhr, aus den geöffneten Lokalen dröhnt laute Musik, die Stimmung ist ausgelassen. Der Regen setzt zwar immer wieder ein; davon lassen sich die jungen Ausgehwilligen aber nicht abschrecken. Die Tische der Bars sind alle besetzt. Im Freien sitzen die Menschen dicht and dicht und trinken Cocktails und Bier. Auch im Innern sind die Lokale voll. Wer erst um diese Zeit an Basels beliebtem Ausgehort eintrifft, hat es schwer, ein Plätzchen zu finden.