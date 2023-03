Piazza in der Innenstadt – Basler Parlament begrüsst die Neugestaltung des Barfüsserplatzes Der Grosse Rat hat am Mittwoch 1,4 Millionen Franken für die Ausschreibung eines Wettbewerbs sowie für die anschliessende Projektierung bewilligt.

Die Fahrbahn um die Traminsel beim Barfüsserplatz soll gemäss Regierungsrat aufgehoben werden. Foto: 20Minuten/Matthias Spicher

Die geplante Umgestaltung des Barfüsserplatzes in Basel ist einen Schritt weiter: Der Grosse Rat hat sich am Mittwoch für die Neugestaltung des Platzes ausgesprochen. Er hiess 1,4 Millionen Franken für die Ausschreibung eines Wettbewerbs sowie für die anschliessende Projektierung gut.

Die Vorlage war im Parlament unumstritten und wurde mit 88 Stimmen bei einer Gegenstimme abgesegnet. Für die Umsetzung der Neugestaltung braucht es später einen separaten Beschluss des Grossen Rats. Der Wettbewerb sei eine riesige Chance, den Platz neu zu denken, sagte Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP). «Der Barfüsserplatz ist ein vertrauter Platz – die Leute lieben ihn. Wir werden sorgfältig sein.»

Geht es nach dem Willen des Regierungsrats, soll der «Barfi» von einem Durchgangsort zu einem zentralen Stadtplatz mit hoher Aufenthaltsqualität werden. Nur noch Trams und Velos sollen auf dem Platz fahren. Dabei soll die Fahrbahnschlaufe um die Traminsel aufgehoben werden. Diese habe an Bedeutung verloren und nehme anderen Nutzungen viel Platz weg, heisst es im Bericht der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek).

Der Taxistandplatz soll an den Steinenberg verschoben werden. Die Anlieferung für Anlässe auf dem Barfüsserplatz soll via Freie Strasse und Gerbergasse erfolgen. Zudem soll es unterirdische Velostation mit Platz für 1000 Velos geben, um dem Mangel an Abstellplätzen in der Innenstadt zu begegnen. Das Vorprojekt soll gemäss Regierung bis 2025 vorliegen.

