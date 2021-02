Eine digitale Komplettübersicht – Basler Online-Steuererklärung: So gehts! Der Zugang ist gesichert, der Überblick gut, die Effizienz erhöht. Das neue Tool der Steuerverwaltung im Praxistest. Mischa Hauswirth

Mit dem neuen E-Konto werden Steuergeschäfte einfacher.

Ausdrucken, ausfüllen, zurückschicken – und dabei das Porto noch selber bezahlen. Dazu gab es lange keine Alternative. Doch damit ist jetzt endlich Schluss. Basel-Stadt bietet seit dem 1. Februar ein Onlinetool an, mit dem Steuern für das Jahr 2020 komplett digital eingereicht werden können. Und es ist auch ein grosser Schritt Richtung E-Government.

Der Steuerzahler erhält neu einen Zugriff auf sein digitales Steuerkonto. So brauchen Sie bei Unklarheiten über Zahlungen respektive Vorauszahlungen und Steuereinschätzungen nicht immer bei den Steuerbehörden nachfragen. «Das Projekt wurde mit dem Ziel lanciert, die bestehende Steuerdeklarationssoftware Baltax durch eine webbasierte Lösung zu ergänzen sowie weitere Onlineangebote einzuführen», schrieb die Steuerverwaltung Basel-Stadt in einer Mitteilung. «Mit dieser Modernisierung und dem Ausbau des E-Government-Angebots im Steuerbereich wird einem Bedürfnis der steuerpflichtigen Personen entsprochen.» Bereits 2011 bewilligte der Grosse Rat das «Impulsprogramm zur Förderung elektronischer Behördengänge». Und so gehen Sie vor: