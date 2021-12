Wegen Maskenpflicht in 2-G-Lokalen – Basler Nachtleben wandert ins Baselbiet ab Die Betreiber ärgern sich über das Vorpreschen des Basler Gesundheitsdirektors Lukas Engelberger. Auch im Grossen Rat gibt es Kritik. Leif Simonsen Karoline Edrich

Der Clubbetreiber des «Viertel» sagt, er könne nicht auf die Einnahmen verzichten, solange Basel-Stadt keine konkreten Überbrückungshilfen zugesichert habe. Foto: zvg

Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Die Mitte) hat sich in der Clubszene nicht beliebt gemacht. Sein Entscheid zur Beibehaltung der Maskenpflicht und des Konsumationsverbots im Stehen auch in 2-G-Betrieben hat heftige Reaktionen ausgelöst. Ein erster Basler Club- und Barbetreiber hat angekündigt, ins Baselbiet auszuweichen. Das «Viertel» an der Münchensteinerstrasse liess wenige Stunden nach der Mitteilung Engelbergers verlauten, dass es die Dezemberveranstaltungen in die Walzhalle in Münchenstein verlegen werde. Von einer «behördlichen Schliessung mit entsprechender Zusicherung wird bedauerlicherweise abgesehen», heisst es in der Mitteilung.