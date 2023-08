Wegen Hitze – Basler müssen Bebbi-Sagg früher vor die Türe stellen Die Temperaturen steigen weiter. Deshalb starten die Laderinnen und Lader des Tiefbauamts am frühen Morgen mit ihrer Schicht. Isabelle Thommen

Die Bebbi-Sägg sollen bereits am Vorabend auf die Strasse gestellt werden, schreibt das Basler Bau- und Verkehrsdepartement. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) bittet am Mittwoch in einer Mitteilung darum, den Abfall ab dem kommenden Freitag möglichst bereits am Vorabend ab 19 Uhr bereitzustellen. «Zum Schutz vor der Hitze beginnen die Mitarbeitenden des Tiefbauamts bei Temperaturen über 32 Grad Celsius bereits ab 5 Uhr mit dem Einsammeln von Bebbi-Säcken, Grüngut, Karton und Papier», schreibt das BVD als Begründung.

Diese 32-Grad-Marke wird voraussichtlich am Freitag erreicht. «Zum Einsatz kommen vorwiegend die leisen E-Kehrrichtfahrzeuge», schreiben die Behörden weiter. Eine Laderin oder ein Lader des Tiefbauamts trage jeden Arbeitstag insgesamt rund zehn Tonnen Abfall zum Kehrichtfahrzeug.

Ein entsprechender Hinweis finde sich auch im Abfuhrplan, der alljährlich an alle Haushalte verteilt wird. Die Nutzerinnen und Nutzer der «Dräggwägg-App» werden zudem per Push-Meldung über die früheren Abfalltouren informiert.

Stinkende Nächte nicht ganz vermeidbar

Bereits im Sommer 2022 arbeitete das BVD mit der selben Regelung: Die Menschen sollten die Abfallsäcke bereits über Nacht auf die Strasse stellen, damit sie am frühen Morgen bereit zur Abholung sind. Dass es in allfälligen Tropennächten über Nacht wegen der Abfallsäcke zu stinkenden Basler Strassen komme, lasse sich leider nicht ganz vermeiden, sagte damals BVD-Mediensprecherin Sarah Mesmer auf Anfrage. «Es stinkt aber sicherlich weniger, als wenn der Sack tagsüber bei Temperaturen über 30 Grad Celsius in der prallen Sonne steht.» Um den Bebbi-Sagg vor Zerstörungen durch Tiere zu schützen, empfiehlt das BVD zudem, den Abfall nach Möglichkeit mit einem Tuch zuzudecken oder in einem Behälter mit Deckel zu lagern.

2022 fuhren die Strassenzüge vormittags nochmals durch die Stadt, um möglichst alle Sägg einzusammeln. Auch in diesem Jahr hegen diese Behörden diese Pläne: «Das BVD ist bestrebt dafür zu sorgen, dass zu spät bereitgestellte Säcke nicht tagelang auf den Trottoirs stehen bleiben», heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch weiter.

Kein Ende der Hitzewelle in Sicht

Es bleibt vorerst heiss. Bis mindestens kommenden Donnerstag, 24. August, erwarten die Wetterdienste täglich Temperaturen über 30 Grad. Bis 31. August bleiben die Temperaturen sommerlich. Einzig an zwei Tagen soll die 30-Grad-Marke nach aktuellen Prognosen nicht erreicht werden.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.