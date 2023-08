Basler Mobilitätsforscher zur Veloförderung – «Verschlechterungen für Autofahrende sind unvermeidbar» Fachhochschuldozent Alex Erath sieht in Basel und der Agglomeration viel Potenzial für mehr Velofreundlichkeit. Im Interview erklärt er, wie das aussehen könnte. Nina Jecker

Alex Erath hat an der ETH geforscht. Heute doziert und forscht er an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Foto: Kostas Maros

Herr Erath, Sie haben unter anderem in Singapur und Bern Veloprojekte umgesetzt. Wie beurteilen Sie Basel als Velostadt? Die Basler Bevölkerung ist dem Velo auf jeden Fall freundlich gesinnt. Das hat sich schon 2010 gezeigt, als das Stimmvolk beschloss, dass der motorisierte Individualverkehr gesenkt werden muss. Daraufhin wurden Parkplätze gestrichen, der ÖV ausgebaut, und man hat eben auch die Situation für Velofahrende verbessert. Ein Beispiel ist das Brunngässlein hier vor der BaZ-Redaktion: Statt einer Reihe von Parkplätzen gibt es jetzt einen relativ breiten Velostreifen, wo vorher keiner war. Man sieht an diesem Beispiel aber auch, dass man noch weiter gehen könnte.

Alle Parkplätze sind schon weg – was wollen Sie denn noch? Ein aufgemalter Velostreifen entlang einer Strasse mit Tempo 50 würde anderswo nicht mehr dem geforderten Standard für neue Veloinfrastrukturen entsprechen. Besser wäre, ihn durch eine Erhöhung oder einen Randstein vom Autoverkehr abzugrenzen. Zudem müsste er entlang einer Velohauptroute so breit sein, dass sich Velofahrende gefahrenfrei überholen können. Aus der Forschung wissen wir, dass eine Massnahme wie im Brunngässlein von geübten Velofahrenden zwar als ausreichend empfunden wird. Um neue Personengruppen aufs Velo zu bringen, reicht sie jedoch nicht aus. Hier liegt einer der Knackpunkte der Basler Velo-Strategie, die 2019 erlassen wurde.

Was sieht diese denn vor? In Basel hat man gesagt: Es gibt ein Basisnetz und ein Pendlernetz. Beim Pendlernetz wird die Infrastruktur primär für geübte und schnelle Velofahrende ausgelegt. Andere Städte und mittlerweile auch der Bund sehen das jedoch anders.

«Anderswo nicht mehr der geforderte Standard» – Alex Erath auf dem aufgemalten Velostreifen am Brunngässlein. Foto: Kostas Maros

Inwiefern? In Bern, wo die ehemalige SP-Nationalrätin Ursula Wyss als «Velo-Turbo» in der Stadtregierung sass, hat man eine deutlich andere Ambition als in Basel – besonders dort, wo es richtig wehtut, also auf den Hauptverkehrsachsen.

Wie hätten die Berner also das Brunngässlein umgebaut? Sie hätten wohl einen mit flachen Pflastersteinen getrennten und 2,30 Meter breiten Veloweg daraus gemacht. Das ist zwar aufwendiger, aber wenn man eine Strecke nach der nächsten so umbaut, bis ein durchgehendes Netz entsteht, hat das ein enormes Potenzial. Es kann Menschen aufs Velo bringen, die ansonsten mit dem Auto dort entlanggefahren wären. Dadurch kommen alle besser an ihr Ziel, unter anderem auch Gewerbetreibende, für die das Velo keine echte Option darstellt. Im Rating von Pro Velo zur Velofreundlichkeit hat Bern deshalb Basel bereits überholt.

«Wenn wir erfolgreich sein sollen, müssen wir die Agglomeration in die Planung einbeziehen.»

Aber die Baslerinnen und Basler fahren ja bereits mehr mit dem Velo als früher. Das ist wahr. Es reicht aber nicht, nur die Städte rund ums Velo zu planen – selbst wenn man das radikal tut, wie es die ETH mit dem Projekt E-Bike-City für Zürich derzeit macht. Wenn wir erfolgreich sein sollen, müssen wir die Agglomeration in die Planung einbeziehen.

Verursachen die Baselbieter den Autoverkehr in der Stadt? Beim gesamten Verkehr, der von der städtischen Wohnbevölkerung verursacht wird, liegt der Auto-Anteil etwa bei 20 Prozent. In den Nachbargemeinden sind es rund 35 Prozent und in Aesch oder Reinach schon 40 bis 50 Prozent. Und das, obwohl der Anteil der Wege unter sechs Kilometern in Basel-Stadt und Baselland etwa gleich hoch ist. Nicht wenige dieser Fahrten aus dem Baselbiet führen in die Stadt. Verbesserungen in Münchenstein oder Binningen wären deshalb insgesamt wohl effizienter als weitere Massnahmen in der Stadt. Dies trifft natürlich auch für die benachbarten Gemeinden in Frankreich und Deutschland zu.

Zur Person Alex Erath hat an der ETH Zürich studiert, geforscht und doziert. Seit 2019 ist er Professor und Leiter des Fachbereichs Verkehr und Mobilität am Institut für Bauingenieurwesen der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz.

Also eine Planung über Gemeinde-, Kantons- und gar Landesgrenzen hinweg? Schwierig… Durchaus. Auch, weil ein Landratsmitglied aus Diegten natürlich einen ganz anderen Bezug zum Thema hat als eines aus Allschwil. Es geht aber nicht nur darum, die Velowege vom Land in die Stadt zu optimieren, sondern auch zwischen diesen Gemeinden. Nehmen wir beispielsweise die Routen zwischen Münchenstein und Bottmingen oder Reinach und Oberwil. Beides sind 80er-Strecken, auf denen zuweilen auch 100 gefahren wird – und Velofahrende haben nur einen anderthalb Meter breiten Velostreifen zur Verfügung. Das tun sich nur Hartgesottene an. Gäbe es jedoch einen ausgebauten Veloweg, wäre die Strecke gerade auch für E-Bikes ideal.

Was waren die bisher sinnvollsten Massnahmen auf Stadtgebiet? Ein Vorzeigebeispiel ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch innovativ: der Veloweg entlang des Peter-Merian-Hauses. Man hat gesehen, dass es direkt entlang der sehr stark befahrenen Nauenstrasse keine sinnvolle Möglichkeit gibt, eine sichere und angenehme Veloverbindung umzusetzen, und entschied, einen Veloweg in das Haus zu integrieren. Entstanden ist ein sehr angenehmes Streckenstück, das aber langsam als Opfer seines Erfolgs zu schmal wird.

Welches sind die schlimmsten Basler Streckenabschnitte für Velofahrende? Das sind vor allem Streckenabschnitte und Kreuzungen, die in den 60er- und 70er-Jahren gebaut wurden, wie zum Beispiel beim St. Jakob oder auch entlang des inneren Rings. Damals war die Zielsetzung eine ganz andere, man baute die «autogerechte Stadt».

Sie haben im Rahmen Ihrer Forschung in Singapur einen Velosimulator entwickelt, der die «velogerechte Stadt» erlebbar macht. Wie funktioniert das? In Singapur ist die Gestaltung der Strassen sehr stark auf den Autoverkehr ausgerichtet. Entsprechend gibt es kaum Velofahrende. Der Simulator machte es möglich, dass Menschen erfahren konnten, wie es sich anfühlt, auf einer für Velos umgebauten Strasse zu fahren. Wir haben dort ein Velo mit einer Virtual-Reality-Brille auf einen Parkplatz gestellt und die Menschen virtuell durch ihr Quartier mit umgestalteten Strassen fahren lassen. Und dieses Jahr hat die Stadt genau dort die Strassen nach eigenen Plänen fuss- und velofreundlicher umgestaltet.

Ein Mann fährt virtuell mit dem Velosimulator in der Stadt Bern Velo. Foto: PD

Kommt der Simulator auch in Basel zur Anwendung? Bis jetzt nicht. Aufgrund der dortigen Veloinitiative und der Datenverfügbarkeit haben wir uns für Bern als Pilotanwendung entschieden. Dort haben wir beispielsweise die stark befahrene Burgernziel-Kreuzung virtuell umgebaut und in einer velofreundlichen Variante erlebbar gemacht.

1 / 2 Die Burgernziel-Kreuzung einmal am Computer im Istzustand… Screenshot: PD

Muss denn unbedingt jede Kreuzung velofreundlich werden? Es kommt darauf an, welche Rolle eine Kreuzung im Velonetz hat und was das übergeordnete Ziel ist. Basel-Stadt muss bis 2037 CO₂-neutral werden und soll mehr Bäume pflanzen. Wie wollen wir das erreichen? Wie viele Autofahrten und Parkplätze im Strassenraum liegen da noch drin? Und wie kompensieren wir das CO₂, das wir beispielsweise durch den Bau des Rheintunnels und die Produktion von Elektroautos verursachen werden? Zu diesen Themen kommen nun Initiativen zur Abstimmung, wie etwa die Zukunftsinitiative. Gibt es hier ein Ja, müssen jährlich 0,5 Prozent der Strassenfläche in Fläche für Velos, ÖV oder Fussgängerinnen umgewandelt werden.

«Dass Verbesserungen für den Veloverkehr Verschlechterungen für die Autofahrenden mit sich bringen, ist unvermeidbar.»

Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer eine Horrorvorstellung. Das Velo werde übermässig auf Kosten des Autos gefördert, so die Kritik. In der Stadt ist der Platz begrenzt. Dass Verbesserungen für den Veloverkehr Verschlechterungen für die Autofahrenden mit sich bringen, ist deshalb unvermeidbar. Der Effekt ist natürlich auch gewollt. Da das Velo weniger Platz benötigt, wird der knappe Strassenraum effizienter genutzt, was schliesslich auch den Autofahrenden nutzt, die nicht aufs Velo umsteigen können. Man muss sich aber im Klaren darüber sein, dass aufgrund der Massnahmen auch ÖV-Fahrten durch das Velo ersetzt werden. Die Stadtbevölkerung ist häufiger mit dem ÖV als mit dem Auto unterwegs.

Die Velo-Lobby schadet also den ÖV-Unternehmen? Zumindest in der Stadt kann man das nicht ganz verhindern. In der Agglomeration dürfte der Effekt aber weniger stark ausgeprägt sein. Dort gibt es mehr Potenzial, Leute vom Auto aufs Velo zu bringen. Womit wir wieder bei der E-Bike-Agglomeration wären…

Fehler gefunden?Jetzt melden.