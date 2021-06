Fauxpas im Abstimmungsbüchlein – Basler Mindestlohn: Kanton sorgt für Extrazündstoff Die Staatskanzlei leistet sich eine zweifelhafte Formulierung, die von Gegnern und Befürwortern des Mindestlohns kritisiert wird. Bei einem knappen Urnengang droht ein Rechtsstreit. Benjamin Wirth

Beeinflusst der unpräzise Wortlaut des Kantons die Stimmbürger am 13. Juni? Foto: Keystone

Gegen Ende eines Abstimmungskampfes sind häufig die kleinen Dinge entscheidend. Unauffällige Voten, versteckte Botschaften und leise Parolen sollen die unentschlossenen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger überzeugen – die letzten Pfeile werden aus den Köchern geholt, die verbliebenen Patronen geladen. In so einer Lage befinden sich derzeit die Befürworter und Gegner des kantonalen Mindestlohns, über den Basel-Stadt in weniger als zwei Wochen abstimmt. Doch ausgerechnet in dieser angespannten Phase sorgt der Kanton für zusätzlichen Zündstoff.

Im Abstimmungsbüchlein, das die Staatskanzlei aufgesetzt und Mitte April in die Basler Haushalte verschickt hat, gibt es eine zweifelhafte Passage. Es handelt sich um die Frage, wer vom Mindestlohn und vom dazugehörigen Gegenvorschlag ausgeschlossen ist. Der Kanton schreibt: «Vom Mindestlohn ausgenommen sind: Praktikantinnen und Praktikanten, Personen, die jünger als 18 Jahre sind und einen Ferienjob ausüben, Lernende sowie Familienmitglieder, die in Familienbetrieben arbeiten.»