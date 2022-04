Spur führt aufs Bruderholz – Basler Mietwucher-Geschwister geben Rätsel auf Vor Gericht liess das beschuldigte Geschwisterpaar seine Anwälte von seinem bescheidenen Leben zu dritt in einem WG-Zimmer erzählen. Recherchen zeigen: Das ist höchstens ein Teil der Wahrheit. Mirjam Kohler

Diese Villa gehört den verurteilten Mietwucherern. Foto: Basler Zeitung

«Mein Mandant pflegt einen zurückhaltenden Lebensstil», führte der Verteidiger vor Gericht aus. Der Mandant ist ein 46-Jähriger, der am Donnerstag mit seiner Schwester wegen gewerbsmässigen Wuchers zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt wurde. Die Geschwister haben in ihrer Liegenschaft an der Kleinbasler Färberstrasse – die ihnen seit Anfang 2009 gehört – aus 19 Zimmern 31 Wohneinheiten gemacht. Dies, indem widerrechtlich Holztrennwände in die Zimmer eingebaut wurden.