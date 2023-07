Streit um Wohnschutzkommission – Basler Mieterverband verliert vor dem Verwaltungsgericht Der Verband darf keine Vorstandsmitglieder in die neue Kommission entsenden. Die Richter stützen damit die Linie der Regierung. Oliver Sterchi

Polit-Urgestein Beat Leuthardt ist zwar Mitglied der Wohnschutzkommission, musste dafür aber von seiner Leitungsfunktion beim Mieterverband zurücktreten. Gemäss Appellationsgericht war das richtig. Foto: Dominik Plüss

Dürfen Vorstandsmitglieder des Basler Mieterinnen- und Mieterverbands (MV) in der neu geschaffenen Wohnschutzkommission (WSK) Einsitz nehmen? Nein, befand das Basler Verwaltungsgericht in einem Urteil von Anfang Juli, das am Montag veröffentlicht wurde. Die Richter stützten damit die Position des Regierungsrats, der zuvor zum selben Schluss gekommen war.

Darum geht es: Am 28. November 2021 nahm die Basler Stimmbevölkerung die Initiative des Mieterverbands «Ja zum echten Wohnschutz» an. Als Folge davon wurde im Stadtkanton eine Wohnschutzkommission eingerichtet. Das Gremium entscheidet unter anderem über die Bewilligung von Sanierungs- und Umbauprojekten und legt die maximal zulässigen Mietzinsaufschläge fest.

Die Kommission ist paritätisch zusammengesetzt, was bedeutet, dass sowohl Vertreter der Mieter- als auch der Vermieterseite Einsitz nehmen. Und genau hier kam es zwischen Regierung und Mieterverband zu einem Rechtsstreit: Ursprünglich portierte der MV seine Vorstandsmitglieder Beat Leuthardt, Patrizia Bernasconi und Diana Göllrich für eine Wahl in die Kommission.

Verband liess nicht locker

Diese Wahlvorschläge wurden vom Regierungsrat abgelehnt – mit der Begründung, dass eine Funktion im Vorstand des Mieterverbands unvereinbar sei mit dem Einsitz in die Wohnschutzkommission. Es bestünden hierbei «Interessenkollisionen».

Beat Leuthard trat darauf als Co-Geschäftsleiter des Mieterverbands zurück und legte auch sein Amt als Grossrat ab, um diese Unvereinbarkeit aufzulösen. Dadurch war zumindest für ihn der Weg für eine Wahl in die Kommission frei. Bei den anderen beiden Personalien indes verlangte die Regierung vom Mieterverband alternative Wahlvorschläge. Schliesslich wurden seitens Mieterverband Ursula Metzger und Jürg Gschwend in die Kommission gewählt. Beide bekleiden keine Leitungsfunktion beim Verband.

Doch der Mieterverband liess nicht locker und legte zweifach Rekurs ein gegen die Verfügungen der Regierung: einmal gegen den Bescheid, dass Bernasconi und Göllrich als Vorstandsmitglieder unwählbar seien, und einmal gegen den Umstand, dass die Exekutive die Alternativkandidaten Gschwend und Metzger für den Rest der laufenden Amtsperiode bis am 30. Juni 2025 gewählt hatte statt wie vom Mieterverband verlangt bloss «ad interim» (nämlich bis zur Klärung dieses Rechtsstreits).

Letztes Wort noch nicht gesprochen

Beide Rekurse wurden nun vom Verwaltungsgericht abgeschmettert. Zwar anerkennt das Gericht das Vorschlagsrecht des Mieterverbands bei der Entsendung der «Mieterseite» in die Wohnschutzkommission, es hält aber zugleich fest, dass die Regierung mit der Feststellung im Recht sei, dass Vorstandsmitglieder des (oder irgendeines) Verbands dafür nicht infrage kämen.

Das 16-seitige Urteil, das der BaZ vorliegt, kommt in komplexem Juristendeutsch daher. Etwas vereinfacht lässt sich die Begründung der Richter so umreissen: Ein potenzieller Rollenkonflikt ist dahin gehend gegeben, als der Mieterverband gegen die Entscheide der Wohnschutzkommission Rekurs einlegen kann. Sitzt ein Vorstandsmitglied des Verbands in der Kommission, hätte diese Person also in verschiedenen Rollen mit demselben Geschäft zu tun, was heikel sei.

«Diese mehrfache Beteiligung in unterschiedlicher Form ist objektiv geeignet, den Anschein der mangelnden Unabhängigkeit und Unparteilichkeit zu erwecken, wenn Vorstandsmitglieder des rekursberechtigten Verbands an Entscheiden der WSK mitwirken», heisst es dazu im Urteil. Auch mögliche Ausstandsregelungen lassen die Richter nicht als Entkräftigung gelten, da diese «nicht kontrollierbar» seien.

Der Mieterverband zeigt sich in einer Medienmitteilung vom Montag enttäuscht über den Entscheid des Gerichts. Er warnt davor, dass dadurch letztlich die «Verbandsautonomie» ausgehebelt werde. Man werde das Urteil nun sorgfältig prüfen und je nachdem ans Bundesgericht weiterziehen. Das letzte Wort in dieser Sache ist also womöglich noch nicht gesprochen.

Oliver Sterchi ist stellvertretender Ressortleiter Region der «Basler Zeitung». Mehr Infos

