Noch eine Wohnschutz­initiative – Basler Mieter­verband ist mit eigenem Gesetz unzufrieden Beat Leuthardt wirft den Behörden vor, das Gesetz zu missachten. Die Antwort von Stadtentwickler Lukas Ott fällt deutlich aus. Alexander Müller

Der Mieterverband will mit einer weiteren Initiative dafür sorgen, dass bestehende Wohnliegenschaften nicht mehr abgerissen werden dürfen. Foto: Nicole Pont

Beat Leuthardt ist unzufrieden. Jahrelang hat der ehemalige Co-Geschäftsleiter und Chefjurist des Basler Mieterverbands dagegen gekämpft, dass Hauseigentümer sanieren und deswegen die Mieter rauswerfen – und dann die Liegenschaften zu einer höheren Miete wieder auf den Markt werfen. «Zusatzrendite» heisst das im Wortschatz Leuthardts.

Zwei Wohnschutz­initiativen hat er an der Urne durchgebracht, auf sein Bestreben ist die Wohnschutz­kommission eingeführt worden, der er von Beginn an selbst angehört. Und doch sagt er heute: «Die Wohnschutz­kommission hat nichts zu melden.» Wenn die Kommission zum Zug komme, seien die grossen Fragen längst entschieden. Daher kommt Leuthardt zum Schluss: «Die Wohnschutz­kommission muss abgeschafft werden.» In Kraft ist das System allerdings gerade erst seit einem Jahr.

Auch Patrizia Bernasconi, die aktuelle Geschäftsleiterin des Mieterverbands, ist unzufrieden. Weil Basel von einer neuen Abbruchwelle bedroht sei, weil die Stadt immer weiter verdichten will, vielleicht auch, weil sie im Mediengespräch auf der sonnigen Dachterrasse des Verbands neben Beat Leuthardt kaum zu Wort kommt. Vor allem aber ist die Basta-Grossrätin unzufrieden, weil die Politik die Wohnschutz­gesetzgebung viel zu investorenfreundlich auslege.

Eigentlich sei im Gesetz längst alles verankert, was sich der Mieterverband wünscht. Nur: «Die Behörden ignorieren das Gesetz und winken Abrisse Mal für Mal durch», sagen Bernasconi und Leuthardt.

Stadtentwickler Lukas Ott widerspricht

Basels Stadtentwickler Lukas Ott nennt die Vorwürfe des Mieterverbands «happig». Wenn man einen solchen Vorwurf erhebe, müsse man in der Lage sein, dafür «klare Belege vorzuweisen». Solche seien aber nicht ersichtlich, sagt Ott. Es gebe ausserdem keine Fälle, die von einer höheren Instanz hätten beurteilt werden müssen und die diesen Vorwurf untermauern würden.

Der Mieterverband hadert öffentlich mit den zahlreichen Ausnahmeregeln in «seinem» Wohnraumfördergesetz. So ist beispielsweise eine Abbruchbewilligung möglich, wenn der Ersatzneubau mindestens 20 Prozent mehr Wohnraum umfasst und neben anderen Bedingungen auch ökologischen Kriterien vollumfänglich entspricht. Wenn der Ersatzneubau sogar über 40 Prozent mehr Wohnraum schafft, fallen auch die ökologischen Bedingungen dahin.

Der Mieterverband hat das Gesetz entworfen

Da der Stadt massiv Wohnraum fehlt, wurden kürzlich im Zuge der Zonenplanrevision viele Strassenzüge in höhere Zonen eingeteilt. Das heisst: Viele Eigentümer könnten ihre Liegenschaften aufstocken oder einen höheren Neubau erstellen. Bernasconi spricht von «Zahnlückenhäusern», also kleineren Gebäuden, die zwischen höheren Wohnhäusern gelegen sind, die nun im Fokus von Investoren seien. Diese würden dann durch «Greenwashing-Bauten» ersetzt, was zu einer bedrohlichen «Manhattisierung» in Basler Wohnquartieren führen würde, warnt der Verband.

Ott verweist hingegen darauf, dass die aktuelle Regelung einer formulierten Gesetzesinitiative entstamme. «Es war der Mieterverband selbst, der genau dieses Gesetz entworfen hat. Auch die Voraussetzungen, die bei einem Abbruch und Ersatzneubau zu erfüllen sind, waren die Idee des Mieterverbands.»

Der Stadtentwickler sieht durchaus eine Wirkung der aktuellen Gesetzgebung. Es sei eine Bewilligungspflicht mit strengen Voraussetzungen für Gebäudeabrisse eingeführt worden. Laut Ott muss seither jeder Abriss «nach strengen Kriterien klar begründet werden». Zudem habe der Regierungsrat angekündigt, dass er die Auswirkungen der neuen Wohnschutz­bestimmungen analysieren werde.

Jetzt kommt die «Abbruchschutz­initiative»

Obwohl der Mieterverband zwei Abstimmungen über Wohnschutz­initiativen gewonnen hat und das Abbruchverbot aus seiner Sicht «korrekt im Gesetz verankert» sei, sehen Leuthardt und Bernasconi nur eine Lösung: noch eine Abstimmung.

Im Herbst sollen daher Unterschriften gesammelt werden für eine «Abbruchschutz­initiative» oder eine «Insistierungs­initiative».

Die Initiative soll durchsetzen, dass das Abreissen von Wohnliegenschaften nur noch in Ausnahmefällen und nur unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien erlaubt wird. Weil dem Bauinspektorat damit der Spielraum genommen würde und kaum noch Häuser abgebrochen würden, reduzierte sich die Bürokratie dadurch deutlich. So zumindest stellt sich das der Mieterverband vor.

Am liebsten würde der Verband Abbrüche gleich ganz verbieten. Für Leuthardt ist klar, dass es am Rheinknie kein weiteres Wachstum benötigt. «Basel ist gebaut.» Eine solche Regelung verstösst jedoch gegen die Eigentumsgarantie des Bundes und ist daher unzulässig.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

Fehler gefunden?Jetzt melden.