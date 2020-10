Misstrauen in den Staat – Basler Linke will neue Beschwerdestelle für Polizeigewalt George Floyd in den USA und kleinere Fälle in Basel – das ist für 13 Grossräte ausreichend, um jetzt eine neue Instanz zu fordern. Die erste Hürde hat der Vorstoss genommen. Mischa Hauswirth

Wenn es bei einer Polizeikontrolle zu Gewalt oder groben Verstössen kommt, soll künftig eine unabhängige staatliche Stelle den Vorfall untersuchen – zumindest wenn es nach einer Gruppe von links-grünen Grossräten geht. Foto: Tamedia-Archiv

Nach der Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA und den Vorwürfen von mutmasslicher Polizeigewalt in Basel sieht eine Gruppe aus 13 Grossrätinnen und Grossräten aus dem links-grünen Lager Handlungsbedarf. Die Vorfälle würden deutlich zeigen, «dass diese Probleme auch in der Schweiz und Basel existieren», heisst es in der «Motion betreffend einer unabhängigen Beschwerdestelle».

Am Mittwochabend beschloss der Grosserat knapp, mit 48 Ja- zu 45 Nein-Stimmen, diesen Vorstoss zu überweisen, obwohl Justizdirektor Baschi Dürr (FDP) in einem Votum schon klargemacht hat, dass die Regierung und auch die Kantonspolizei Basel-Stadt die Schaffung einer solchen Stelle für unnötig halten. Der Grund: Es gibt bereits eine Ombudsstelle. An diese können sich Personen wenden, wenn sie der Ansicht sind, sie würden von den Behörden ungerecht behandelt.