Sexismus und Rassismus – Basler Lehrer ärgern sich über den Vorwurf, sie seien schuld Petition fordert besseren Minderheitenschutz für die Schülerinnen und Schüler. Lehrerinnen und Lehrer sollen Weiterbildungen besuchen. Leif Simonsen

Jugendliche stehen für die Rechte von Dunkelhäutigen ein. Die Lehrer sollten dies vermehrt tun, fordern die Basler Grossrätinnen und Grossräte. Foto: Susanne Keller

Niemand stellt infrage, dass die Schulzeit prägend ist. Wer einer Minderheit angehört, der hat es hier oft schwer. Das Mädchenparlament hat deshalb eine Petition ausgearbeitet, welche diese Personen besser schützen soll. Wer nicht einer heterosexuellen Norm entspreche, müsse damit rechnen, ausgeschlossen zu werden, heisst es in der Petition «Gegen Diskriminierung aufgrund von Aussehen, Geschlecht, Religion, Hautfarbe und/oder Herkunft». Der Grosse Rat überwies diese am Mittwoch dem Regierungsrat zur Stellungnahme.

In die Pflicht genommen werden vor allem die Lehrerinnen und Lehrer. Tonja Zürcher (Basta) von der Petitionskommission sagte: «Die Schulzeit ist eine Phase, in der die Kinder besonders verletzlich sind. Es ist der Ort, an dem ein grosser Teil der Bevölkerung die ersten Schritte im Sozialleben macht. Wenn wir hier den Hebel ansetzen, können wir viel Leid verhindern.» Zürcher verwies auf die Tatsache, wonach queere Jugendliche häufiger Suizidversuche begehen als heterosexuelle.