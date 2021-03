Backstube im Kanton Zürich – Basler Läckerli gehen fremd Die Läckerli Huus AG eröffnet an diesem Wochenende ihre zwölfte Schweizer Filiale – und bricht damit auch ein Tabu. Kurt Tschan

Voller Optimismus Richtung Ostern. Miriam Baumann, Besitzerin der Läckerli Huus AG, ist froh, dass die Geschäfte seit Anfang Monat wieder offen sind. Foto: Florian Bärtschiger / Tamedia-Archiv

Sie sind honigsüss, schmecken nach Nüssen, Orangen, Zitrone, Gewürznelken und Zimt und verkaufen sich seit über 100 Jahren nicht nur in Basel, sondern in der ganzen Schweiz. «Als süsser Botschafter Basels» lässt sich das Läckerli Huus nun auch in der Altstadt von Winterthur nieder. Dies bestätigt die Inhaberin der Läckerli Huus AG, Miriam Baumann. An der Marktgasse 12 sollen die Basler Spezialitäten aber nicht nur verkauft, sondern auch hergestellt werden. Eröffnet wird das Geschäft am Samstag. Winterthurs Stadtpräsident Michael Künzle wird sich dabei als Confiseur versuchen und unter Anleitung von Baumann Basler Läckerli backen.