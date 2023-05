Life&Style: Auf dem Catwalk in Miami – Basler Label darf an die grösste Bademodeschau der Welt Erst letzten Herbst hat Alina Lundin ihr Label Miharo gegründet. Im Juli kann die Baslerin ihre Bikinis und Badehosen bereits an der Miami Swim Week in den USA präsentieren. Julia Gisi

Das Basler Label hat sich auf nachhaltige Luxus-Bademode spezialisiert. Foto: PD

Den 12. Juli hat sich Alina Lundin in ihrem mentalen Kalender fett angestrichen. Denn dann erreicht die 30-Jährige den Meilenstein, den sie seit fast drei Jahren anpeilt: Sie kann ihre Bademode an der Miami Swim Week präsentieren – an der grössten Bademodeshow der Welt. «Dass wir es nach Miami schaffen, war für mich ein grosses Ziel», sagt die junge Unternehmerin denn auch sichtlich stolz. «Vor ein paar Monaten habe ich mich schliesslich einfach beworben, obwohl die Kollektion noch gar nicht fertig war.» Sie hatte Glück: «Drei Monate später erhielt ich die Einladung.»