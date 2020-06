Gegen Polizeigewalt – Basler Kundgebung zieht Massen an Vor allem junge Menschen sind dem Aufruf zur Demonstration gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt gefolgt. Simon Bordier

Grossandrang auf dem Barfi: Mehrere hundert Personen nehmen an der Kundgebung teil

Der Fall des Afro-Amerikaners George Floyd, der unter der Gewalt eines Polizeibeamten in Minneapolis zu Tode gekommen ist, hat eine Welle von Protestaktionen in den USA und auf der ganzen Welt ausgelöst. Erstmals findet auch in Basel eine grössere Kundgebung gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt statt. Dazu aufgerufen hat eine linksautonome Gruppierung auf Facebook unter dem Hashtag «Basel Nazifrei». Pünktlich um 13 Uhr haben sich auf dem Barüsserplatz gegen 1000 Personen, wenn nicht mehr, eingefunden.

Die Kundgebungsteilnehmer sind mehrheitlich jung. Wie von den Organisatoren empfohlen, tragen viele von ihnen einen Mundschutz als Anti-Corona-Massnahme. Die Versammlung wirkt bis anhin friedlich. Die Polizei markiert an verschiedenen Standorten auf und rund um den Barfüsserplatz Präsenz.

Rassismus in der Schweiz

Die Demonstration wurde mit mehreren Ansprachen eröffnet, die über Boxen verstärkt wurden. Zu Wort kamen Menschen mit Migrationshintergrund, die von persönlichen Erfahrungen von Rassismus in der Schweiz berichteten. Fremdenfeindlichkeit und «Racial profiling», also systematische Polizeiaktionen gegen gewisse Ethnien, seien nicht bloss ein amerikanisches Phänomen, betonten sie. Eine junge Rednerin sagte, sie selbst sei schon von der Polizei kontrolliert worden, ohne recht zu verstehen, warum gerade sie von den Sicherheitskräften angehalten wurde. Das sei eine sehr unangenehme Erfahrung gewesen.

Allgemein sei man es leid, unter Generalverdacht gestellt zu werden, sagten die Rednerinnen. Aussagen von Weissen wie «Ich kenne einen Schwarzen, der ist total intelligent» oder «Ich habe auch Schwarze als Freunde» seien keine Seltenheit. Sie seien vordergründig nett gemeint, zeigten aber, dass die Grundannahmen darüber, was es bedeutet, ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe zu sein, völlig verkehrt seien. Man müsse sich in der Schweiz immer wieder bezüglich seiner Herkunft rechtfertigen. «Das kostet sehr viel Kraft, und das muss endlich aufhören», forderte eine Frau.

Eine andere Rednerin stand während der Ansprache den Tränen nahe und musste ihren Vortrag wiederholt unterbrechen. Das Publikum versuchte ihr mit tosendem Applaus Mut zu machen.