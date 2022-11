Krankenkassen fordern Preissenkungen – Basler konsumieren Arzneimittel für über tausend Franken im Jahr 2021 stiegen die Medikamentenkosten um knapp zehn Prozent. Am meisten wird für Krebsmedikamente und Immunsuppressiva ausgegeben – Profiteurin ist die regionale Pharma. Leif Simonsen

Die Baslerinnen und Basler geben jährlich für Medikamente 200 Franken mehr aus als die Durchschnittsschweizer. Foto: Keystone

Nirgends sind die Gesundheitskosten so hoch wie in Basel-Stadt. Pro Einwohnerin und Einwohner bezahlten die Krankenversicherungen im vergangenen Jahr 5272 Franken. Das ist fast doppelt so viel wie im Kanton Appenzell Innerrhoden.