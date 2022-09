Kombination mit Eisbahn – Basler Komitee bringt alternative Hallenbad-Standorte ins Spiel Ein Initiativkomitee möchte den Abriss des Musical-Theaters zugunsten eines Schwimmbads verhindern. Letzteres könne man im Gebiet St. Jakob oder Margarethen bauen, so die Idee. Simon Bordier

Das neue Projekt sieht vor, dass neben dem 50-Meter-Becken ein Kinderbecken und ein Sprungbecken sowie eine Zuschauertribüne erstellt werden. Visualisierung: Kanton BS

Das Initiativkomitee für den Erhalt des Basler Musical-Theaters wendet sich am Donnerstag mit einem neuen Vorschlag an die Öffentlichkeit: Statt das bestehende Theater an der Feldbergstrasse zugunsten eines neuen Schwimmbads zu opfern, solle Letzteres an einem anderen Standort gebaut werden.

Konkret schwebt dem Komitee eine Kombination des neuen Schwimmbads mit einer Eisbahn vor. Es werden «ökologische Gründe» geltend gemacht: «Die Kombination von Eishallen und Hallenbädern generiert höchste Synergien betreffend Energieverbrauch», führt das Komitee in einem offenen Brief an Regierungsrat und Grossen Rat aus. Mit der Abwärme von Eishallen liessen sich Hallenbäder «vollumfänglich energetisch betreiben». Als Beispiele, die dieser Zielsetzung folgten, werden das Sportzentrum Oerlikon in Zürich sowie das Weyermannshaus in Bern genannt.

Das Komitee könnte sich in Basel eine Kombination entweder mit der Kunsteisbahn Margarethen oder aber mit der Eishalle St. Jakob vorstellen. Im Zuge der geplanten sanften Renovation der Margarethen-Eisbahn sei der Einbau eines Schwimmbads unterhalb der «Kunschti» zu prüfen.

Das bestehende Hallenbad im Gebiet St. Jakob mit 25-Meter-Becken stehe auch vor einer Sanierung, erklärt das Komitee. «Entweder könnte diese Sanierung mit einer Erweiterung (Olympia-Becken) verbunden werden, oder ein neues Hallenbad könnte parallel zur Eishalle geplant werden», schreibt das Komitee.

Sowohl die Margarethen-Eisbahn als auch die St.-Jakobs-Eishalle liegen im Kanton Baselland, der Boden gehört aber Basel-Stadt. Aufgrund der Grenzlage sei der Landkanton möglicherweise bereit, sich finanziell zu beteiligen.

So oder so: Das Initiativkomitee fordert, dass die Idee eines Hallenbads im Musical-Theater nicht als «Fait accompli» betrachtet werde. Vielmehr solle der Basler Regierungsrat beauftragt werden, den Fokus auf andere mögliche Standorte zu erweitern.





