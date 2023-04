Tempo 60 auf Autobahn und Gratis-U-Abo – Basler Klima­bewegung fordert über 50 Mass­nahmen für netto null bis 2037 «Basel 2030» hat mit der sogenannten Klimagerechtigkeitsinitiative dafür gesorgt, dass sich der Kanton zur Klimaneutralität bis 2037 bekennt. Nun will die Bewegung bei der Umsetzung mithelfen. Jan Amsler

Blumen und eine lange Liste für den Basler Regierungspräsidenten Beat Jans. Foto: Jan Amsler

Vor der Abstimmung über die sogenannte Klimagerechtigkeitsinitiative im November 2022 wollte das Komitee noch nicht sagen, was die Netto-null-Ziele 2030 oder 2037 für den Kanton genau bedeuten könnten. «Wir massen uns nicht an, zu bestimmen, was in Basel im Detail geschehen soll», hiess es damals etwa. Nun, nachdem die Stimmbevölkerung das Begehren unterstützt und Klimaneutralität bis 2037 beschlossen hat, präsentiert die Bewegung Basel 2030 doch einen Forderungskatalog mit über 50 Massnahmen. «Zuerst musste das gemeinsame Ziel definiert werden», sagt Sprecherin Silvia Henke dazu.

Unter den «notwendigen Massnahmen für Klimagerechtigkeit und netto null bis 2037», wie das Dokument überschrieben ist, finden sich stark umstrittene Forderungen. Doch beim Kanton scheint die Bewegung offene Türen einzurennen. Als sie den Katalog am Dienstagnachmittag überreicht, sind Regierungspräsident Beat Jans (SP) und Till Berger, der Leiter der neuen Fachstelle Klima, begeistert. «Es ist das Schönste, was es gibt, wenn Menschen mitdenken und sich einbringen wollen», sagt Jans. Man wolle die Vorschläge «auf jeden Fall studieren» und beantworten. «Mich motiviert das enorm.» Auch Till Berger bedankt sich für die «Inspirationsquelle».

Flugverbot für Kantonsangestellte

Neben flächendeckendem Tempo 30 innerorts fordert die Bewegung etwa eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde auf «städtischen Autobahnen». Das Umweltschutzabonnement soll für alle in Basel-Stadt gratis sein. Regierungsmitglieder und Angestellte der Kantonsverwaltung «treten ab sofort keine Flugreisen mehr an, Ausnahmen werden nicht akzeptiert». Es gebe keinen Grund, an Destinationen zu reisen, «die mit dem öffentlichen Verkehr nicht sinnvoll erreichbar sind». Auf die Strassenprojekte Rheintunnel und Zubringer Bachgraben-Allschwil (Zuba) sei zu verzichten.

Das waren Beispiele aus dem Themenbereich Verkehr. Bei den Gebäuden umfasst der Katalog etwa, dass Abbrüche und und Ersatzneubauten nur noch dann zulässig sein sollen, wenn eine Sanierung oder Umnutzung zu mehr Klimaemissionen führen würde. Bis 2037 sollen alle Gebäude «eine optimale Sanierung nach dem aktuellen Stand der Technik erhalten», ohne dass die Bruttomieten steigen.

Weitere Forderungen: Lehrkräfte sollen eine zusätzliche Ausbildung bekommen, «um die Elemente zum Klima im Unterricht umzusetzen». Der Kanton soll sich aktiv dafür einsetzen, dass das Asylrecht auch für Klimaflüchtende anerkannt wird, und sich zur «Zufluchtsstadt» erklären. Ausserdem soll er Studien in Auftrag geben, «wie eine Transformation zu einer Postwachstumsgesellschaft für die Basler Wirtschaft aussehen könnte, die ökologische und soziale Aspekte in den Vordergrund stellt».

Strategie folgt im Sommer

Die Bevölkerung soll dabei stärker eingebunden werden. «Die Partizipationsinstrumente sollen nicht nur konsultativen Charakter haben, sondern tatsächliche Entscheidungsmacht haben», heisst es im Katalog weiter. Silvia Henke spricht von «mentalem Klimawandel». Und David Metzger, ebenfalls von der Klimabewegung, sagt, dass es Instrumente wie einen «Bürger:innenrat» bereits gebe. Auf die Frage, ob sie die entsprechende Rechtsgrundlage in Basel-Stadt geprüft hätten, antworten sie ausweichend. Es zeigt sich aber auch, dass die Mitwirkung vor allem dort gewünscht wird, wo die Menschen direkt von den Massnahmen betroffen sind, also etwa bei der Gestaltung eines Platzes. Durch die Einbindung soll auch die Angst vor den Massnahmen genommen werden.

Dass viele Massnahmen für die Klimaneutralität ohnehin noch vom Grossen Rat und allenfalls der Stimmbevölkerung abgesegnet werden müssen, räumt auch Beat Jans auf Anfrage ein. Entsprechend müssten sie breit abgestützt sein. Bereits sei eine Begleitgruppe installiert worden mit Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden und anderen Interessengruppen. Diese werde am 20. April über den Entwurf der Klimastrategie informiert. Noch im kommenden Sommer soll die Strategie publiziert werden. Im Winter 2023/24 soll dann der Aktionsplan mit den konkretisierten Vorhaben folgen.

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. Mehr Infos @JanAmsler

