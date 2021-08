Entgleisungen im Netz – Basler Kirchensprecher ausser Kontrolle Meinrad Stöcklin von der Römisch-Katholischen Kirche in Basel-Stadt hat auf Facebook einen Nazi-Corona-Vergleich geteilt. Für die Kirche ist er nicht erst seit heute eine Bürde. Leif Simonsen

Meinrad Stöcklin wurde vom Bischof aufgefordert, keine Äusserungen zum Gaza-Krieg mehr zu machen. Foto: Esther Michel

Meinrad Stöcklin fühlt sich wieder mal so, wie er sich oft fühlt: ungerecht behandelt. Der aktuelle Sprecher der Römisch-Katholischen Kirche in Basel-Stadt hat einen Post auf Facebook geteilt. Darauf ist ein Plakat zu sehen, auf dem steht: «Wie konnten sich die Massen unter Hitler nur so dumm manipulieren lassen? Die Corona-Trottel von heute geben uns die Antwort.» Das Basler Newsportal «Prime News» veröffentlichte dazu die Geschichte, wonach Stöcklin kirchenintern zunehmend unter Druck gerät und von Kirchenverantwortlichen als «definitiv nicht haltbar» bezeichnet wird – dies, weil es nicht der erste streitbare Post in den sozialen Medien gewesen ist.