Nach mutiertem Corona-Fall – Kantonsarzt verordnet Quarantäne für einen Basler Kindergarten In Kindergarten Thomas Platter im Kleinbasel ist ein Kind positiv auf eine hochansteckende mutierte Variante des Coronavirus getestet worden.

KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

In einem Basler Kindergarten ist ein Kind positiv auf eine hochansteckende mutierte Variante des Coronavirus getestet worden. 21 Kinder und Lehrpersonen des Kindergartens sowie ihre Angehörige müssen deshalb nun in Quarantäne. Betroffen ist der Kindergarten Thomas Platter im Kleinbasel, wie eine Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartements am Freitagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.

Die Kinder und Lehrpersonen des Kindergarten befänden sich nun in Quarantäne. Da bei den mutierten Varianten des Coronavirus strengere Quarantäneregeln gelten würden, müssten auch sämtliche im selben Haushalt lebende Personen in Quarantäne, sagte die Sprecherin. Mit welchen mutierten Coronaviren sich das Kind konkret angesteckt hat, konnte die Sprecherin nicht sagen. Gemäss ihren Angaben gibt es im Kanton Basel-Stadt derzeit 32 aktive Fälle des mutierten Virus. (sda)

SDA/kha