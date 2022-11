CO₂-Emissionen – Basler Kantonsangestellte sollen sich grüner bewegen Ein Mobilitätsmanagement soll den ökologischen Fussabdruck der Mitarbeitenden verringern. Weil viele Massnahmen schon ausgeschöpft sind, werden neue Ideen erarbeitet. Isabelle Thommen

Der Kanton möchte, dass seine Angestellten beim Pendeln einen möglichst kleinen ökologischen Fussabdruck hinterlassen. Foto: Nicole Pont

Der Kanton Basel-Stadt soll ein Mobilitätsmanagement für die kantonale Verwaltung erarbeiten. Dies mit dem Ziel, die direkten CO₂-Emissionen im Bereich Mobilität zu reduzieren. Heisst: Der Pendelverkehr und der Geschäftsverkehr der Kantonsangestellten werden unter die Lupe genommen. Dazu wurde im Vorfeld der CO₂-Fussabdruck der Mitarbeitenden des Justiz- und Sicherheitsdepartements, des Amtes für Umwelt und Energie sowie des Lufthygieneamtes geprüft.

Nach der Analyse will der Kanton nun das Mobilitätsmanagement erarbeiten. «Man hat gesehen, dass die Ergebnisse der verschiedenen Studien ähnlich waren, und beschlossen, statt alle Departemente einzeln zu prüfen, gleich mit der Massnahmenplanung zu beginnen», sagt Matthias Nabholz, Leiter des Amtes für Umwelt und Energie. «Es ist nun klar, wo wir ansetzen müssen.»

Wie die CO₂-Emissionen – und zusätzlich die graue Energie in kantonalen Bauten – gesenkt werden können, werde nun in Arbeitsgruppen analysiert, sagt Nabholz. Lösungen liegen deshalb noch keine vor. «Gewisse Ansätze liegen aber auf der Hand. Kommt jemand zu Fuss zur Arbeit, belastet er das Klima nicht. Nimmt er das Velo oder den ÖV, gibt es klimaschädliche Emissionen. Am meisten CO₂ wird mit einem Auto mit fossilem Antrieb ausgestossen.»

Der Kanton hat hier aber bereits im Vorfeld einige Massnahmen getroffen: Kantonseigene Parkplätze für Mitarbeitende gebe es nicht mehr, sagt Nabholz. Zudem gibt es Veloboni und gratis U-Abos für ÖV-Nutzer. Wie die weiteren Schritte des Kantons aussehen, ist derzeit noch unklar. Auch ob die Massnahmen weitere Anreize für Mitarbeitende beinhalten sollen. «Das alles wird jetzt von den Arbeitsgruppen erarbeitet», sagt Nabholz.

