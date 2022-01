Mode aus zweiter Hand – Basler Jungunternehmerin verkauft getragene Kleidung in die ganze Welt Michelle Tamar bietet in ihrem Onlineshop Kleidung aus den 2000er-Jahren an. Und das sehr erfolgreich. Die ehrgeizige 25-Jährige möchte beweisen, dass man auch trendy aussehen kann, ohne den Planeten zu schädigen. Raphaela Portmann

Jedes Teil ist handverlesen: Michelle Tamar in ihrem Basler Studio. Foto: Kostas Maros

Angefangen hat alles damit, dass sie sich neben dem Studium etwas Geld dazuverdienen wollte. Also verkaufte Michelle Tamar im Internet ungetragene Stücke aus dem eigenen Kleiderschrank. Bald hielt sie auch in Brockis und auf Flohmärkten die Augen offen für hübsche Teilchen zum Weiterverkaufen. Dass daraus in wenigen Jahren ein internationales Business werden würde, konnte die Wahlbaslerin damals noch nicht ahnen.

Spätestens als die gebürtige Argentinierin eine eigene Website aufschaltete, um auch Twint – als besonders beliebtes Zahlungsmittel bei jungen Schweizerinnen – anbieten zu können, zeichnete sich der Erfolg des Geschäftsmodells ab. Im Interview mit dieser Zeitung erzählt Tamar, sie sei froh, dass ihr Shop organisch gewachsen sei: