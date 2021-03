Enttäuschung für Jugendliche – Basler Jugendcafé wurde sang- und klanglos beerdigt Bereits 2018 hätte im Kleinbasel ein Gebäude für die Trendsporthalle und ein Jugendcafé entstehen sollen. Im Januar hat die Regierung das Projekt nun gestoppt. Ersatz gibt es bis jetzt aber nur für die Trendsporthalle. Dina Sambar

Unter dem wellenartigen Bau sollten ein Jugendcafé und eine Trendsporthalle Platz finden. Visualisierung: Kanton Basel-Stadt

Es hätte ein enormes Projekt für die Basler Jugend werden sollen. Die Stadt wollte auf dem Erlenmattplatz ein «Stadtterminal» bauen. In dem Gebäude hätte nicht nur die Trendsporthalle Platz finden sollen, die zurzeit auf dem Hafenareal steht, sondern auch ein Café – von Jugendlichen für Jugendliche. Seit über zehn Jahren arbeiteten diverse Parteien an dem Projekt. 2015 bewilligte der Grosse Rat stolze 13,65 Millionen Franken für den wellenförmigen Bau am Riehenring, und 2018 hätte das Freizeitangebot für Jugendliche stehen sollen. Doch noch heute liegt die Fläche neben dem absteigenden Bogen der Nordtangente brach.