Corona-bedingte Kurzsaison – Basler Jazznachwuchs geht mit Mani Matter ins Heimspiel Das Jugendjazzorchester.ch tritt im Jazzcampus Basel an der Utengasse auf. An dem Ort also, wo alles angefangen hat. Lukas Nussbaumer

Gibt beim Jugendjazzorchester den Ton an: Benjamin Weidekamp, künstlerischer Leiter. Foto: Jugendjazzorchester.ch

Mit den Basler Konzerten startet das noch junge Ensemble in seine mittlerweile sechste Saison, die pandemiebedingt in etwas verkürzter Form stattfinden muss. Anstatt der normalerweise sieben bis neun Auftritte sind es dieses Jahr nur vier – nach den beiden Konzerten im Jazzcampus-Club geht es nächste Woche weiter nach Lugano und Bern.

Gegründet wurde das Jugendjazzorchester.ch (JJO) 2015 von Alain Veltin an der Musikschule Jazz Basel, gewissermassen als Jazz-Pendant zum bereits über 50-jährigen Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester. Erster künstlerischer Leiter war der österreichische Komponist und Posaunist Christian Muthspiel.

2016 übernahm der Bassist Kaspar von Grünigen mit der Schulleitung der Musikschule Jazz Basel auch die Projektleitung, 2019 trat Benjamin Weidekamp die Nachfolge von Muthspiel als künstlerischer Leiter an. Finanziert wird das Jugendjazzorchester vom Bundesamt für Kultur sowie durch private Stiftungen.

Jedes Instrument willkommen

Jedes Jahr bietet es rund 20 jazzbegeisterten und talentierten jungen Menschen im Alter von etwa 16 bis 25 Jahren aus der ganzen Schweiz die Möglichkeit, Big-Band-Luft zu schnuppern und unter professioneller Leitung gemeinsam an Stücken und Songs zu arbeiten, die dann auf einer Tour durch die verschiedenen Landesteile gespielt werden.

Die Instrumentenkoffer sind gepackt, jetzt kann das Jugendjazzorchester wieder loslegen, wenigstens im Rahmen einer Kurztournee. Foto: Eleni Kougionis

Die Musik wird jeweils eigens auf die Teilnehmenden zugeschnitten. Ziel ist es, den Kollektivgedanken einer Band mit dem im Jazz ebenso zentralen individuellen Ausdruck in Form von (improvisierten) Soli zu verbinden.

Der künstlerische Leiter Weidekamp kann mittlerweile auf rund 25 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit verschiedenen Jazz-Grossformationen wie dem Bottom Orchestra, Filter Bubble oder der Brigade Futur III bauen. Als Musiker ist er bekennender Eklektiker und scheut sich nicht davor, verschiedene Genres und damit zusammenhängende Musikkulturen zu fusionieren. Im Orchester sind deshalb alle Instrumente willkommen – auch solche wie die Harfe, die nicht primär mit Jazz in Verbindung gebracht werden.

Im Programm finden sich auch zwei Wiederaufnahmen aus der letzten Saison. Weidekamp hatte für die jungen Musikerinnen und Musiker unter anderem zwei Lieder von Mani Matter bearbeitet: «Dynamit» und «Dene, wos guet geit».

Beide sind in der heutigen Zeit wieder hochaktuell, thematisieren sie doch grundsätzliche gesellschaftliche Spannungen, wie wir sie im Lichte von Pandemie, Klimakrise und Abstimmungskämpfen in ähnlicher Weise vermehrt zu spüren kriegen. Während das erste Lied auf die Problematik der ungleichen Verteilung eingeht, verhindert der Bürger Matter in «Dynamit» gleich selbst ein Attentat auf das Bundeshaus.

Ausbaufähige Förderung

Projektleiter von Grünigen sorgte zuletzt als Co-Autor des Textentwurfs der Initiative «Für eine zeitgemässe Musikförderung» in der Basler Musikszene für Aufsehen. Als Leiter der Musikschule Jazz Basel weiss er um die Wichtigkeit der Förderung junger talentierter Musikerinnen und Musiker: «Jazz/Pop und verwandte Stilistiken sind längst fester Bestandteil der musikalischen Bildung. Strukturell gibt es allerdings noch Verbesserungspotenzial, da steht die Klassik besser da. Spezifische Fördergefässe für Jazz/Pop und der Zugang dazu dürfen an Schulen und Musikschulen ruhig noch ausgebaut werden.» Diesem Prozess möchte er auch mit dem JJO noch mehr Schub verleihen.

Am Freitag und Samstag kann dieses nun an seiner Heimstätte zeigen, wie gut es um den hiesigen Jazznachwuchs derzeit schon steht.

Anmelden kann man sich für die Konzerte vom 30. und 31. Juli im Jazzcampus auf der Website der Jazzschule.

