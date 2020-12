Impfen in Alters- und Pflegheimen – Deshalb hinkt Basel-Stadt Baselland hinterher Baselland fing bereits am Montag an, in einzelnen Altersheimen Bewohner zu impfen. In Basel beginnt das Impfen in Pflegeheimen am Mittwoch. Grund für die Verzögerungen sind vorgeschriebene Abklärungen. Joël Hoffmann

Das begehrte Gut ist noch knapp: Die Corona-Impfung. Foto: imago images

Sie gelten als besonders gefährdet: Bewohner von Alters- und Pflegeheimen (APH). Doch während das Baselbiet bereits mit den Impfungen begonnen hat, hinkt Basel noch etwas hinterher. Am Mittwoch wird in einem ersten Basler APH nun geimpft, wie das Gesundheitsdepartement auf Anfrage mitteilt. Nächste Woche kommen weitere dazu. Doch weshalb diese Verzögerungen?

Am Montag eröffnete der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger medienwirksam im Beisein des Bundesrats Alain Berset das Impfzentrum in der Messe. Im Nachbarkanton hingegen wird das Impfzentrum erst am 4. Januar eröffnet, dafür aber begannen die Landschäftler bereits mit Impfungen für APH-Bewohner. Unbestritten sind die Senioren besonders verletzlich, insbesondere Demente, die sich wegen ihrer Krankheit nicht an die Hygieneregeln halten können. In Basel sind Stand Dienstag 88 Heimbewohner Covid-positiv.