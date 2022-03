Hilfe für Ukrainerinnen und Ukrainer – Basler Hotels heissen Flüchtlinge willkommen Die Basler Hotellerie unterstützt Menschen, die aus der Ukraine nach Basel kommen, mit grossem Engagement. Das geht in einigen Fällen weit über ein reines Bettenangebot hinaus. Dorothea Gängel

Robert Wiesner stellt im Dorint-Hotel in Kleinbasel fünf Zimmer zur Verfügung. Foto: Dominik Plüss

Robert Wiesner, Direktor des Dorint-Hotels in Kleinbasel, musste nicht lange überlegen. Als der Branchenverband Hotelleriesuisse dazu aufrief, Zimmer für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen, war er sofort dabei. Über die Plattform der Kampagnenorganisation Campax bot er fünf Zimmer an. Campax hatte sich nach Kriegsausbruch schnell organisiert und zunächst als Vermittler für Zimmer in Privathaushalten fungiert. Als sich daraufhin auch Hoteliers meldeten, weitete sie ihr Angebot aus.