Schlechteste Zahlen seit 1934 – Basler Hotels haben weniger Gäste als im Zweiten Weltkrieg Der Einbruch der Hotellerie erschreckt. Lange Zeit ging es der Branche in Basel sehr gut. Jetzt liegt alle Hoffnung auf einer Kampagne, die die Stadt etwas mondäner wirken lässt, als sie es ist. Katrin Hauser

Die Situation ist dramatisch, für manche sogar von existenzieller Bedeutung. Die Basler Hotellerie befindet sich in der schlimmsten Lage seit 1934: So wenig Betten wie jetzt waren nicht einmal während des Zweiten Weltkriegs belegt – in relativen Zahlen gesprochen. Die Anzahl Logiernächte ist gegenüber 2019 um 88 Prozent zurückgegangen. Das entspricht rund 100’000 Nächten.