Aufgrund der Fasnacht – Plötzlich kostet das Hotelzimmer 250 statt 130 Franken

Aufgrund der Fasnacht – Basler Hotelpreise steigen sprunghaft an Vor dem Morgestraich erhöhen manche Hotels ihre Preise um über 50 Prozent. Der Basler Hotelier-Verein entgegnet: Die Tarife seien teilweise noch immer auf tiefem Krisenniveau. Simon Bordier

Im Motel One an der Barfüssergasse kostet die günstigste Übernachtung zum Fasnachtsstart 183 Franken. Archivfoto: Dominik Plüss

Basels Regierungspräsident Beat Jans zeigt sich überzeugt, «dass die Aktiven einen Weg zum Morgestraich finden». Und dies trotz fehlender Nachtverbindungen. Die Regierung will an der diesjährigen Fasnacht nämlich keine Extrazüge und Extratrams in die Stadt lassen, um grössere Menschenansammlungen zu Pandemiezeiten zu verhindern.