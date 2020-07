Wegen Coronavirus – Basler Herbstmesse ist abgesagt Die Regierung setzt die 550. Ausgabe wegen der Ansteckungsgefahr aus. Schausteller beklagen sich. Martin Regenass

In diesem Jahr gibt es kein Gekreische auf den Bahnen. Foto: Pino Covino

Die Basler Herbstmesse kann diesen Herbst nicht durchgeführt werden. Wie die Regierung mitteilt sei die Gefahr zu gross, sich mit dem Corona-Virus anzustecken. Nach den Sommerferien will der Regierungsrat informieren, in welchem Rahmen der Auftakt des Jubiläumsjahres anlässlich des 550-jährigen Bestehens der Herbstmesse erfolgen soll. Die Basler Herbstmesse zieht jährlich rund eine Million Besucherinnen und Besucher an. Insbesondere an den Wochenenden rechnen die Veranstalter mit über 100000 Personen pro Tag. Diese Publikumsgrösse sei für die Durchführung einer Innenstadtmesse in Zeiten von COVID-19 nicht verantwortbar, heisst es in der Mitteilung. Es habe bis zuletzt die Hoffnung bestanden, den Traditionsanlass durchzuführen. Die Regierung hätte deshalb alle Möglichkeiten für eine sichere Durchführung in Erwägung gezogen.

Nicht erste Absage

Der Regierungsrat bedaure diesen Entscheid, denn die Basler Herbstmesse sei ein wichtiges Kulturgut und von nationaler Bedeutung. In diesem Jahr hätte die Basler Herbstmesse das Jubiläumsjahr anlässlich ihres 550-jährigen Bestehens einläuten sollen. Es würden nun Überlegungen gemacht, in welchem Rahmen und in welcher Form dieses Jubiläumsjahr lanciert werden könne.

Die diesjährige Absage ist nicht die erste in der 550-jährigen Geschichte der Basler Herbstmesse: Bereits in den Jahren 1721 und 1722 musste die Herbstmesse wegen der Pest und im Jahre 1831 wegen der Cholera-Epidemie abgesagt werden. Ebenso wurde sie 1918 wegen der Spanischen Grippe abgesagt.

Schausteller enttäuscht

Das Schaustellerpaar Esther und Charles Stey sind seit Jahren an der Herbstmesse präsent und verkaufen an verschiedenen Orten Ballone für Kinder oder betreiben einen Churros-Wagen. Sie seien den Tränen nahe gewesen, als sie von der Absage der Herbstmesse erfahren haben. «Für uns ist das finanziell wie moralisch tödlich. Wir haben gute Kunden und die liegen uns am Herzen», sagt Esther Stey. Zwar hätte die Leitung der Herbstmesse alles daran gesetzt, mit Schutzkonzepten eine Lösung für die Durchführung zu finden. Diese Bemühungen seien nun aber offenbar gescheitert.

Um finanziell über die Runden zu kommen, müssten Charles und Esther Stey im Winter nun eine andere Arbeit suchen. «Seit dem Beginn des Lockdowns im März konnten wir als Schausteller keinen Franken verdienen. Was wir nun mit der Absage der Herbstmesse erleben, kommt einem Börsencrash gleich. Wir befürchten, dass auch der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden wird und dass aufgrund des Basler Entscheids auch Luzern seine Herbstmesse streicht», sagt Charles Stey.

Hart ins Gericht gehen sie mit dem Bundesrat, der keine Gelder zur Überbrückung für die Schaustellerbranche bereitgestellt habe. «Der Bund hat uns einfach im Regen stehen gelassen. Wir leben am absoluten Existenzminimum und hoffen jedesmal beim Öffnen des Briefkastens, dass keine Mahnung ins Haus flattert», sagt Charles Stey. Der Bund gebe Entwicklungsgelder aus, vergesse aber die eigenen Leute in der Schweiz. Gemäss Oskar Herzig, Vertreter der Schweizer Marktfahrer und Schausteller, werde der Bundesrat heute um 14 Uhr dazu Stellung nehmen.

Update folgt…