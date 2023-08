In der Zange des Wohnschutzes: Hauseigentümer haben es in Basel-Stadt derzeit nicht einfach. Symbolfoto: Reto Oeschger

Wir leiden in diesem Kanton an zwei Nöten, die Politiker und Politikerinnen besonders beschäftigen. Die eine ist die Wohnungsnot, die andere die Klimanot. Es sieht ganz so aus, als würden wir unter beiden noch lange leiden. Wer etwa mittels eines Abbruchs neuen Wohnraum schaffen will, muss sich auf eine Odyssee gefasst machen. Auch war es in den letzten Jahren wohl noch nie so unattraktiv für Hauseigentümer, ihre Liegenschaften zu sanieren, wie heute.