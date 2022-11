Robert Straubhaar ist in Schwaden bei Brienz aufgewachsen. «Mein Vater arbeitete als Schnitzler, Holzbildhauer, in seiner Werkstatt, der sogenannten Budig», erklärte er 2020 in einem Porträt in dieser Zeitung. Ursprünglich wollte er Forstwart werden, fand aber keine Lehrstelle. Stattdessen absolvierte er eine zweimonatige Schnupperlehre in der Rheinschifffahrt. Und das Wasser liess ihn nicht mehr los. Als 16-Jähriger begann er das Studium an der Schweizerischen Schifffahrtsschule in Basel. Mit einem klaren Ziel vor Augen: das Kapitäns-Patent.

Robert Straubhaar, CEO und Chairman der bedeutendsten Flusskreuzfahrt-Reederei United Rivers in seinem Headoffice in Basel. Foto: Peter Wenger

In den 1990er-Jahren leitete er eine Reederei mit einer Handvoll Containerschiffen. Es folgten erste Begegnungen mit der Flusskreuzfahrt, sei es als Unternehmensleiter oder als Inhaber einer Beratungsfirma für die Binnenschifffahrt. 2004 folgte ein wichtiger Schritt: «Wir begannen als Viermannbetrieb damit, für Touristikunternehmen und Schiffseigentümer alles rund um den Schiffsbetrieb zu organisieren: Die Schiffe, die Technik, die Gastronomie und das Personal.»

Straubhaars Firma, die United Rivers mit Sitz in Basel, wuchs und wuchs.Der Jahresumsatz habe sich in den 15 Jahren von 200‘000 Euro auf 250 Millionen gesteigert.» Vor sechs Jahren erwarb man das Traditionsunternehmen «KD, Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt». Und vor zwei Jahren ist die legendäre sächsische «Weisse Flotte» in Dresden dazugekommen. Die neun historischen Dampfer und zwei Salonschiffe verkehren auf der Elbe und könnten bis nach Hamburg oder Prag unterwegs sein. Inzwischen betreibt die Reederei rund 111 Passagierschiffe in ganz Europa und fährt 85 eigene Schiffanlegestellen an.

Straubhaar wohnt seit über 30 Jahren in Basel. Übers Oberland sagte er 2020: «Es bleibt meine Heimat. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf dem Thunersee die ersten Schiffe sehe. Und erst recht, wenn auf dem Brienzersee die Lötschberg ins Bild fährt. Dann wird es grad echli heimelig …» (pwu/sgg)