Blackbox Bodenpreise – Basler Grundstücke werden immer teurer – hilft Preistransparenz? Der Wert von Bauland für Mehrfamilienhäuser in Basel-Stadt hat sich laut Fahrländer Partner seit der Jahrtausendwende verfünffacht. Die Regierung muss eine Preispublikationspflicht als Gegenmittel prüfen. Katrin Hauser

Anders als bei den Mietpreisen findet man sich bei den Grundstückpreisen in einer Blackbox wieder. Foto: Dominik Plüss

Der Grundstücksmarkt in Basel ist eine ziemliche Blackbox, was die Preise betrifft. Man weiss zwar, wer was kauft, aber nicht für wie viel Geld. Käufer und Verkäuferinnen hüllen sich diesbezüglich gern in Schweigen. Die Klybeck-Investoren beispielsweise wollen bis heute nicht sagen, ob sie – wie vom Verein Zukunft.Klybeck aufgeschlüsselt – wirklich 1,2 Milliarden Franken für ihr Areal bezahlt haben. Auch Immobilien Basel-Stadt wollte die BaZ-Recherche, wonach der Kanton eine Viertelmilliarde Franken fürs Clara-Areal hingeblättert hat, nicht weiter kommentieren.