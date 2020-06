Knappes Votum – Basler Grosser Rat will Stimmrecht für Ausländer einführen Das Parlament stimmt der Vorlage knapp zu, nun folgt eine Volksabstimmung. Zuletzt fand in Basel-Stadt 2010 eine Abstimmung zum Thema statt: 80 Prozent waren gegen das Ausländerstimmrecht. Martin Regenass

Zwei Initiativen zur Einführung des Ausländerstimmrechts sind in Basel-Stadt in der Vergangenheit – 1994 und 2000 – deutlich gescheitert. Foto: Erwin Zbinden

Das Parlament winkt einen Vorstoss von SP-Grossrätin Edibe Gölgeli mit mit 48 Ja-Stimmen gegen 46 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen durch. Nicht-Schweizer Bürger sollen aktives und passives Stimm- und Wahlrecht ausüben dürfen. Es wird eine Volksabstimmung geben.

Der Grosse Rat stimmt dem Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer knapp zu. Voraussetzung dafür ist, dass Personen mit Nicht-Schweizer-Pass während mindestens fünf Jahren in der Schweiz gelebt haben und über eine C-Niederlassungsbewilligung verfügen. Sollte das System in Basel-Stadt eingeführt werden, könnten Ausländer an kantonalen Abstimmungen und Wahlen teilnehmen. Eidgenössische Vorlagen wären davon ausgenommen.

Das Basler Parlament folgt damit einem Vorstoss von SP-Grossrätin Edibe Gölgeli. Sie fordert die Regierung dazu auf, das Vorhaben innerhalb eines Jahres umzusetzen. Die Exekutive hingegen verlangt, die Umsetzung des Stimm- und Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer innerhalb von zwei Jahren umzusetzen. Im Gegensatz zu Kantonen wie Jura und Neuenburg, die ein passives Stimm- und Wahlrecht kennen, sollen in Basel-Stadt Ausländerinnen und Ausländer auch das passive Stimm- und Wahlrecht ausüben können. Sie sollen also nicht nur wählen, sondern sich auch wählen lassen dürfen.

Da es sich um eine Verfassungsänderung handelt, wird über das Begehren in einigen Jahren die Basler Stimmbevölkerung entscheiden müssen. Die letzte Abstimmung in Basel-Stadt über das Ausländerstimmrecht liegt zehn Jahre zurück. Damals lehnten 80 Prozent der Stimmbevölkerung das Begehren ab. Die Debatte verlief klassisch entlang des links-rechts Graben.

Im Falle einer Annahme der Vorlage, könnten Ausländer