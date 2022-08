«Dritter Weg» – Basler GLP will Ausländer nur mit Test abstimmen lassen Die Partei befürwortet eine Ausweitung des Stimmrechts auf Ausländer. Allerdings fordert sie eine bestandene Prüfung, um abstimmen zu dürfen. Isabelle Thommen

Die GLP will Ausländerinnen und Ausländern das Stimmrecht gewähren – mit Bedingungen. Symbolfoto: Sabina Bobst

Die Einführung des Wahl- und Stimmrechts für Ausländerinnen und Ausländer ist in Basel einen Schritt weiter: Am Dienstag legte der Basler Regierungsrat einen Entwurf für eine Änderung der Kantonsverfassung vor. Die GLP befürwortet diesen im Grundsatz, wie die Partei mitteilt. Allerdings geht ihr der Vorschlag zu weit. Sie will bei den Beratungen im Grossen Rat einen «dritten Weg» einbringen. Dieser schlägt das Stimmrecht für Personen mit einer Niederlassungsbewilligung und mit ununterbrochenem Wohnsitz in Basel-Stadt seit mindestens fünf Jahren vor, wenn sie eine Staatskundeprüfung auf Deutsch bestehen.