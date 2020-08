Lehrstellensuche während Corona – Basler Gewerbeverband lanciert neue Online-Plattform Mit einem digitalen Angebot soll den diesjährigen Lehrabgängern bei der Stellensuche geholfen werden. Jennifer Bähler

Lehrabgänger in diesem Jahr haben es schwierig, eine Neuanstellung zu finden. Foto: Sigrid Olsson/AltoPress/Maxppp

Die Corona-Krise macht den diesjährigen Lehrabgängern im Sommer nach jahrelanger Berufsausbildung einen Strich durch die Rechnung. Anstatt direkt ins Berufsleben einsteigen zu können, stehen sie nun vor neuen Herausforderungen: Aufgrund der Pandemie werden nicht nur weniger neue Mitarbeiter eingestellt, sondern auch weniger Lernende nach dem Lehrabschluss direkt in den Betrieb übernommen, wie der Gewerbeverband von Basel-Stadt auf seiner Website mitteilt. Vor allem junge Lehrabgänger seien davon betroffen.

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, hat der Basler Gewerbeverband am Dienstag eine Online-Plattform für Lehrabgänger lanciert. Er will sie damit in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit unterstützen und mit potenziellen Arbeitgebern zusammenbringen. Das konkrete Ausmass der Pandemie und die längerfristigen Folgen seien zwar noch nicht klar belegbar, da die diesjährigen Lehrabgänger erst auf Ende Juli 2020 ihre Ausbildungen abgeschlossen hätten, sagt Reto Baumgartner, Leiter der Berufsbildung Gewerbeverband Basel-Stadt. Dennoch werde dieser «präventive Schritt benötigt, da die Lehrabgänger in diesem Jahr mehr Schwierigkeiten haben, eine berufliche Anschlusslösung zu finden als die früheren Jahrgänge».

Die Lehrabgänger melden sich direkt bei den potenziellen Arbeitgebern, wir bieten lediglich die Plattform für die Vernetzung an.» Reto Baumgartner, Gewerbeverband Basel-Stadt

Auf der neuen Rubrik der Website des Gewerbeverbands können Unternehmen kostenlos offene Stellen veröffentlichen, solange die «expliziten Bewerbungen von Lehrabgängern berücksichtigt werden», so Baumgartner. Bislang sind Jobausschreibungen in den folgenden Sparten auffindbar: «Gesundheitsberufe», «Gastronomie/Hotellerie», «Detailhandel» und «Baugewerbe». Insbesondere in der Dienstleistungsbranche bestehe die Gefahr, dass die Nachfrage in diesem Jahr geringer sei. Die Chancen für eine Neueinstellungen in der Gesundheitsbranche seien hingegen höher. Auch Handwerker suche man unabhängig von der Corona-Krise immer.

Ziel ist es, den Mitgliederkreis der Unternehmen laufend zu erweitern. Der Bewerbungsprozess erfolgt laut Baumgartner auf dem üblichen Weg: «Die Lehrabgänger melden sich direkt bei den potenziellen Arbeitgebern, wir bieten lediglich die Plattform für die Vernetzung an.»