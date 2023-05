Aufwendigere Verfahren – Basler Gerichte sind am Anschlag Die Fälle werden komplizierter, und eine Gesetzesänderung erhöht den Zeitdruck. Helfen sollen zusätzliche Stellenprozente. Mirjam Kohler

Im sanierten Gebäudekomplex an der Bäumleingasse kommen ausser dem Strafgericht alle Basler Gerichte unter. Foto: Nicole Pont

Im Durchschnitt ist ein Appellationsgerichtsurteil heute rund dreimal so lang wie noch vor zehn Jahren. Das sei symptomatisch für die Entwicklungen in der Justiz, führte Appellationsgerichtspräsident Stephan Wullschleger am Dienstag vor den Medien aus. Das Appellationsgericht ist für Berufungsverfahren zuständig, wenn Verhandlungsparteien mit dem erstinstanzlichen Urteil von Straf-, Zivil- oder Jugendgericht nicht einverstanden sind.