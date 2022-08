«Zu heiss, zu kleine Essensportionen» – Basler Gefängnisinsassen proben den Aufstand Ein Mann geht rechtlich gegen die «menschenunwürdigen» Verhältnisse im Waaghof vor. Er weiss eine ganze Abteilung unzufriedener Mithäftlinge hinter sich. Leif Simonsen

Ein Insasse des Waaghof-Gefängnisses empfindet die Haft als «Folter» und zieht vors Bundesgericht. Foto: Stefan Leimer

Mehrere Briefe haben die «Basler Zeitung» in den vergangenen Tagen erreicht. Häftlinge des Basler Untersuchungsgefängnisses Waaghof senden Hilferufe aus. Sie ächzen über die Haftbedingungen, die nicht menschenrechtskonform seien. Nach 45 Monaten in «unwürdigen Bedingungen» will ein Insasse nun rechtlich gegen die Gefängnisleitung vorgehen – unterstützt wird er von Mithäftlingen. Vier Kollegen haben seinen Brief unterschrieben.